Infortuni. Baldini (Fuxia People): “La responsabilità non si appalta”

AgenPress. “Ancora una volta si assiste agli ennesimi morti sul lavoro, un fatto vergognoso per un Paese civile. Ognuno nel proprio lavoro è chiaro vuol fare guadagno e quindi, fra appalti e subappalti, le condizioni economiche diminuiscono sempre di più andando a determinare un guadagno risicato per gli operai e un rischio lavoro elevato per scelte lavorative sempre più economiche”.

Così la presidente di Fuxia People, Maria Teresa Baldini, commenta l’incidente sul lavoro accaduto ieri a Palermo, in località a Casteldaccia.

“A farne le spese – sottolinea Baldini – non possono che essere i lavoratori che devono operare spesso in condizioni di non adeguamento alle regole necessarie. La formazione costa e un operaio formato è giusto che abbia esigenze retributive diverse. Il materiale è facile da controllare, ma l’operaio è più difficile perché le situazioni non sono tutte a rischio.

Il mondo del lavoro è complesso ma occorrono dei presupposti molto chiari: chi vince un appalto se subappalta dovrebbe essere direttamente responsabile. Fare un prezzo basso vincendo l’appalto e subappaltando il rischio sale enormemente proprio per i diversi passaggi lavorativi dove ciascuno deve guadagnare. Occorre preparazione, sicurezza e controlli ma la cosa principale è chiarire la responsabilità di chi ha vinto l’appalto. La responsabilità non si appalta” conclude.