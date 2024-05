Parigi. Xi Jinping chiede legami più stretti con l’UE. “Il problema della sovraccapacità della Cina non esiste”

AgenPress – L’UE ha ribadito la sua disponibilità a lanciare una guerra commerciale con la Cina sulle importazioni di auto elettriche a basso costo, acciaio e tecnologia solare ed eolica a basso costo, con Ursula von der Leyen che ha affermato che il blocco “non esiterà” dal proteggere industrie e posti di lavoro dopo un incontro con il presidente cinese Xi Jinping.

Il capo della Commissione europea si è detta “convinta che se la concorrenza sarà leale” da parte della Cina , l’Europa “avrà economie fiorenti e durevoli”.

Ma ha affermato che gli “squilibri” causati dal sostegno statale all’industria cinese che porta a prodotti a costi ridotti minacciano i posti di lavoro in Europa, e questo è “una questione di grande preoccupazione”.

“L’Europa non esiterà a prendere le decisioni difficili necessarie per proteggere la sua economia e la sua sicurezza”.

Essendo “due forze importanti nel mondo”, ha affermato Xi, “entrambi dovremmo aderire alla posizione di partenariato, aderire al dialogo e alla cooperazione” con “collaborazione strategica” per promuovere “uno sviluppo stabile e sano” e “contribuire alla pace e allo sviluppo nel mondo”.

L’industria energetica cinese “ha compiuto progressi reali nella concorrenza aperta e rappresenta una capacità produttiva avanzata. Non solo aumenta l’offerta globale e allevia la pressione dell’inflazione globale, ma contribuisce in modo significativo alla risposta climatica globale e alla transizione verde”, ha detto Xi Jinping replicando alle critiche avanzate dicendo che “il cosiddetto ‘problema della sovraccapacità della Cina’ non esiste né dal punto di vista del vantaggio comparato né alla luce della domanda globale”.

La cooperazione Cina-Ue “è essenzialmente complementare e reciprocamente vantaggiosa. Le due parti hanno ampi interessi comuni e spazi di cooperazione nella transizione verde e digitale”, ha aggiunto il leader cinese nel resoconto diffuso il serata dalla diplomazia di Pechino. “È necessario che tutte le parti affrontino adeguatamente gli attriti economici e commerciali attraverso il dialogo e la consultazione e tengano” allo stesso tempo conto “delle reciproche preoccupazioni legittime”.

Dopo l’incontro trilaterale, von der Leyen ha detto che con Xi ha avuto uno “scambio e una discussione onesti e aperti in cui ci siamo trovati faccia a faccia e sui punti in cui abbiamo differenze”.

Insieme a Macron hanno parlato della situazione geopolitica e di come sia l’UE che la Cina abbiano un “interesse condiviso per la pace e la sicurezza” con un ruolo forte da svolgere in relazione alla guerra in Ucraina.

Si è parlato più volte di un ruolo di mediatore di pace da parte della Cina, anche se non è prevista la sua partecipazione alla conferenza di pace prevista in Svizzera.

Von der Leyen ha elogiato Xi per il “ruolo importante” che ha svolto nel “ridurre le irresponsabili minacce nucleari della Russia” e ha affermato che l’UE contava sulla Cina “per usare tutta la sua influenza sulla Russia” per porre fine alla guerra.

Le relazioni Cina-Ue “godono di una forte spinta endogena e di brillanti prospettive di sviluppo. Questo rapporto non è rivolto a terzi, né deve essere dipendente o dettato da terzi”, ha detto Xi Jinping sollecitando la cosiddetta ‘autonomia strategica’ che nel gergo diplomatico mandarino si riferisce alla posizione europea che sia sganciata dalle pressioni Usa. L’auspicio è che le istituzioni Ue “sviluppino la giusta percezione della Cina e adottino una politica positiva nei confronti del Paese. Le due parti dovrebbero rispettare gli interessi fondamentali e le principali preoccupazioni reciproche, salvaguardare il fondamento politico delle loro relazioni e sostenere le norme fondamentali delle relazioni internazionali”. È importante “fare buon uso della politica cinese di esenzione dal visto per i Paesi Ue”, utile a rafforzare “il sostegno popolare e l’opinione pubblica per la crescita delle relazioni Cina-Ue”.