L’esercito israeliano invita i palestinesi a evacuare la parte orientale di Rafah in preparazione dell’attacco

AgenPress – Israele ha invitato i civili a evacuare alcune parti di Rafah lunedì in quella che sembrava essere la preparazione per un assalto a lungo minacciato contro le resistenze di Hamas nella città meridionale della Striscia di Gaza, dove più di un milione di persone in guerra hanno trovato rifugio i palestinesi sfollati.

L’ordine di evacuazione si applica solo ad alcuni quartieri orientali di Rafah, e non all’intera città nel sud di Gaza, per ora, anche se Israele ha promesso di operare in tutta l’area, considerata l’ultima grande roccaforte di Hamas. Funzionari israeliani hanno detto che il gruppo terroristico ha sei battaglioni rimasti nella Striscia di Gaza, quattro dei quali a Rafah: Yabna (sud), Shaboura (nord), Tel Sultan (ovest) e Rafah est. Altri due battaglioni di Hamas rimangono nel centro di Gaza, nei campi di Nuseirat e Deir al-Balah.

Dopo aver ricevuto istruzioni da messaggi di testo in arabo, telefonate e volantini di trasferirsi in quella che l’esercito israeliano ha definito una “zona umanitaria estesa” a 20 km (7 miglia) di distanza, alcune famiglie palestinesi sono uscite fuori sotto la fredda pioggia primaverile.

Più di un milione di civili palestinesi trovano rifugio a Rafah. Si stima che circa 100.000 si trovino nella zona in cui l’IDF ha chiesto l’evacuazione, ha riferito la Radio dell’Esercito.

L’esercito israeliano ha affermato di aver iniziato a incoraggiare i residenti di Rafah a evacuare con un’operazione di “portata limitata”. Non ha fornito motivazioni specifiche, né ha detto se potrebbe seguire un’azione offensiva. A sette mesi dall’inizio della sua guerra contro Hamas, Israele ha minacciato di lanciare incursioni a Rafah, che a suo dire ospita migliaia di combattenti di Hamas e potenzialmente dozzine di ostaggi. La vittoria è impossibile senza la presa di Rafah.

La prospettiva di un’operazione ad alto numero di vittime preoccupa le potenze occidentali e il vicino Egitto, che sta cercando di mediare un nuovo ciclo di colloqui di tregua tra Israele e Hamas in base al quale il gruppo islamico palestinese potrebbe liberare alcuni ostaggi. Il piano Rafah ha aperto una spaccatura insolitamente pubblica tra Israele e Washington. Parlando alla sua controparte statunitense, il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha collegato l’operazione di lunedì allo stallo nella diplomazia indiretta, di cui ha attribuito la colpa ad Hamas.

“Durante il colloquio, Gallant ha discusso degli sforzi intrapresi per ottenere il rilascio degli ostaggi e ha indicato che in questa fase Hamas rifiuta le proposte attuali”, ha dichiarato in un comunicato il ministero della Difesa israeliano. “Gallant ha sottolineato che è necessaria un’azione militare, anche nella zona di Rafah, in mancanza di alternative”, ha aggiunto. Lunedì, l’esercito israeliano ha invitato i palestinesi nella parte orientale di Rafah a trasferirsi in una vicina “area umanitaria”, affermando che ciò “incoraggerebbe… il graduale movimento dei civili nelle aree specificate”.