Jobs Act. Renzi: Schlein firmerà il referendum della CGIL e M5s per abolire una legge del PD?!

AgenPress – “Elly Schlein ha detto che firmerà il referendum della CGIL e dei Cinque Stelle contro il JobsAct. La segretaria del PD vuole dunque abolire una legge del PD! Una legge che ha creato più di un milione di posti di lavoro e che ha esteso i diritti a cominciare dal divieto di dimissioni in bianco per le donne in gravidanza. Ma soprattutto Elly Schlein con questa scelta ha definitivamente cambiato il PD: chi vota il PD, vota CGIL”.

Così il leader di Iv Matteo Renzi nella sua enews. “Potete pure scrivere il nome di un candidato riformista sulla scheda: i voti andranno comunque a un gruppo dirigente che preferisce il reddito di cittadinanza e i sussidi rispetto al JobsAct e a Industria 4.0. Io ho voluto e firmato leggi come JobsAct, Industria 4.0, la decontribuzione, il superammortamento, l’Irap costo del lavoro. E ne vado orgoglioso. Chi ha votato quelle leggi, con quale faccia sta in un partito che organizza i referendum per abrogarle? Amici riformisti, ma come potete stare in un partito che vuole distruggere il lavoro che avete fatto? Quando avrete un sussulto di dignità? O davvero la speranza di una ricandidatura vi impedisce di difendere le vostre idee?”.

“Elly Schlein, segretaria del Pd, prepara un referendum contro una legge voluta e votata dal Pd. A me va bene così perchè così si sa la differenza. Ma io mi domando come può uno che era riformista nel Pd votare per il Pd che abolisce le leggi fatte quando c’eravamo noi? Abbiamo lasciato il Pd perchè volevamo continuare a essere riformisti”.

“Ma come si fa a essere contro una legge ha fatto più di un milione di posti di lavoro, che ha dato più diritti alle donne eliminando la pratica odiosa delle dimissioni in bianco? Come si fa a essere contro questa legge? Come fanno a stare nel Pd quelli che una volta si dicevano riformisti. La differenza è tra chi vuole sussidi come 5 Stelle e Pd e chi vuole lavoro, come gli Stati uniti d’Europa e paradossalmente, almeno i 5 Stelle sono stati coerenti sempre. E’ il Pd che ha perso la faccia”.