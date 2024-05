Colloquio telefonico Biden-Netanyahu. Attacchi aerei israeliani su Rafah. Hamas: operazione di terra non sarà un “picnic”

AgenPress – Secondo i media israeliani, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il primo ministro Benjamin Netanyahu hanno parlato al telefono. Secondo quanto riferito, la conversazione è durata mezz’ora.

L’esercito israeliano ha effettuato attacchi aerei a Rafah, hanno detto i residenti, poche ore dopo che Israele aveva detto ai palestinesi di evacuare parti della città meridionale di Gaza dove si erano rifugiate più di un milione di persone sradicate dalla guerra.

Sono almeno 26 le persone uccise negli attacchi contro 11 edifici nella zona di Rafah nelle ultime 24 ore, ci sarebbero “11 bambini e otto donne”. I raid sono seguiti all’attacco di Hamas al valico di Kerem Shalom, in cui sono rimasti uccisi 3 soldati israeliani e feriti altri 12.

Crescono i timori di un attacco finale a Rafah, a lungo minacciato da Israele, contro le resistenze del gruppo militante palestinese Hamas mentre i colloqui per il cessate il fuoco al Cairo sono in stallo. Il funzionario di Hamas Izzat al-Rashiq ha affermato in una dichiarazione che qualsiasi operazione israeliana a Rafah metterebbe a repentaglio i colloqui di tregua.

Non ci sono stati commenti immediati da parte di Israele, che secondo la televisione Al-Aqsa, affiliata ad Hamas, ha preso di mira aree nella parte orientale di Rafah vicino ai quartieri a cui è stato dato l’ordine di evacuazione.

L’operazione di terra a Rafah non sarà un “picnic” per le forze israeliane. “La nostra coraggiosa resistenza, guidata dalle Brigate al Qassam, è pienamente preparata a difendere il nostro popolo”, sostiene Hamas, citato da al Jazeera. Il gruppo palestinese ha inoltre “lanciato un appello alla comunità internazionale ad agire con urgenza per fermare l’incursione di Israele, che minaccia le vite di centinaia di migliaia di civili”.