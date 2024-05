Ucraina. Attacchi russi nelle regioni di Kharkiv e Dnipro e Odesa. Zelensky: abbattuto un cacciabombardiere russo

AgenPress – Gli attacchi russi nelle regioni ucraine di Kharkiv e Dnipro e nella città portuale di Odesa sul Mar Nero hanno ucciso almeno due civili, dato alle fiamme una fabbrica alimentare e danneggiato altre infrastrutture, case ed edifici commerciali sabato, hanno detto funzionari regionali. .

Il presidente Volodymyr Zelensky ha affermato che la Russia ha utilizzato otto missili di vario tipo e quasi 70 bombe aeree guidate contro comunità e posizioni in prima linea durante la giornata, dopo che l’aeronautica ucraina ha abbattuto 13 droni Shahed che hanno preso di mira durante la notte le regioni di Kharkiv e Dnipro.

Zelensky ha detto che Mosca non desidera la pace. “La Russia può solo essere costretta a lasciare in pace l’Ucraina”, ha detto nel suo video discorso notturno. Un vertice mondiale per la pace che si svolgerà in Svizzera a giugno, senza la Russia, “deve avere successo”.