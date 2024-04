Zambelli (Forza Italia): “Forza Nord, un onore essere tra le promotrici di questo nuovo progetto”

AgenPress. Oggi presso il Grand Hotel Villa Torretta a Sesto San Giovanni, si è tenuta la presentazione ufficiale del comitato Forza Nord, un’iniziativa nata all’interno di Forza Italia con l’obiettivo di promuovere e rafforzare i valori del Nord Italia.

Durante l’evento, è stato illustrato in dettaglio il nuovo progetto, evidenziando i suoi obiettivi e i piani futuri.

“Forza Nord si propone di promuovere il tessuto produttivo e il sistema imprenditoriale con un’attenzione particolare al territorio e alle sue caratteristiche uniche” ha affermato Zambelli.

“Forza Nord intende costruire relazioni con le realtà europee più avanzate nei settori dell’innovazione, della tecnologia, della competitività e della sostenibilità. Nonostante il focus sull’innovazione e sul progresso, Forza Nord è saldamente radicata nei principi del liberalismo e del popolarismo, che sono in sintonia con i valori del Partito Popolare Europeo” ha concluso Zambelli.

“Grazie ai moltissimi partecipanti, eravamo quasi 300, è un orgoglio per me essere stata tra le promotrici di questo comitato, nuovo punto di riferimento per molti. Come ho ricordato durante la mia esposizione non siamo nostalgici leghisti, ma siamo una nuova forza all’interno di un grande partito: Forza Italia.

A tal proposito ringrazio il Segretario Antonio Tajani per aver sposato e accolto questo grande progetto, ringrazio l’Onorevole nonché Presidente del Comitato Flavio Tosi, avanti così!”.

Questo quanto affermato in una nota stampa dell’Onorevole Stefania Zambelli.