Nuovo video di Hamas: ostaggio morto per raid di Israele. Era stato rapito dal Kibbutz Nirim il 7 ottobre 2023

AgenPress – Hamas ha diffuso sul suo canale Telegram il video di un ostaggio israeliano. Si tratta di Nadav Popplewell di 51 anni, rapito nel kibbutz di Nirim il 7 ottobre insieme alla madre, Anna Perry, poi rilasciata. Il video di circa 10 secondi di Popplewell – in cui l’ostaggio dichiara le sue generalità – si interrompe quasi subito ed appare un punto interrogativo. E’ il terzo video di ostaggi diffuso da Hamas nel corso dell’ultimo mese.

Abu Obaida, portavoce dell’ala militare, ha detto su Telegram che Nadav Popplewell, che aveva 51 anni al momento del rapimento, era morto per le ferite riportate dopo che un attacco aereo israeliano aveva colpito il luogo in cui era detenuto.

“Le sue condizioni di salute sono peggiorate ed è morto perché non aveva ricevuto cure mediche intensive”, ha detto Obaida.

Popplewell, che ha la doppia cittadinanza britannico-israeliana, è stato rapito dal Kibbutz Nirim il 7 ottobre 2023. Anche sua madre, Channah Peri, è stata rapita ma è stata rilasciata come parte del contratto degli ostaggi il 24 novembre. Suo fratello Roi è stato ucciso a ottobre 7.

L’ufficio del primo ministro israeliano ha detto di non sapere se Popplewell fosse vivo o morto. Le forze di difesa israeliane hanno rifiutato di commentare.

Il Ministero degli Esteri del Regno Unito ha affermato che sta cercando maggiori informazioni su Popplewell.

“Il governo del Regno Unito ha lavorato con partner in tutta la regione per garantire il rilascio degli ostaggi, compresi i cittadini britannici. Continueremo a fare tutto il possibile per garantire il rilascio degli ostaggi”.