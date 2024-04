Wsj. Intelligence statunitense: Putin ha perseguitato Navalny per anni, ma forse non ha ordinato la sua uccisione

AgenPress – Le agenzie di intelligence degli Stati Uniti hanno stabilito che il presidente russo Vladimir Putin probabilmente non ha ordinato l’uccisione del politico dell’opposizione Alexei Navalny in un campo di prigionia nell’Artico a febbraio. E’ quanto si legge sul Wall Street Journal .

Navalny, 47 anni quando è morto, era il più feroce critico interno di Putin. I suoi alleati, etichettati come estremisti dalle autorità, hanno accusato Putin di averlo ucciso e hanno detto che forniranno prove a sostegno delle loro accuse.

Il Cremlino ha negato qualsiasi coinvolgimento dello Stato. Il mese scorso, Putin ha definito “triste” la morte di Navalny e ha detto che era pronto a consegnare il politico incarcerato all’Occidente in uno scambio di prigionieri a condizione che Navalny non fosse mai tornato in Russia. Gli alleati di Navalny hanno detto che tali colloqui erano in corso.