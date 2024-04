Mosca. Medvedev: sequestreremo beni privati statunitensi se Usa dovessero confiscare riserve russe congelate

AgenPress – La Russia potrebbe sequestrare i beni e le proprietà di individui statunitensi detenuti in Russia se Washington confiscasse i beni sovrani russi, ha affermato il 27 aprile Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo.

Il Congresso degli Stati Uniti ha recentemente approvato il REPO Act che consentirebbe all’amministrazione del presidente Joe Biden di sequestrare i beni russi detenuti presso le banche americane e di convogliarli verso l’Ucraina.

I paesi occidentali e gli altri partner di Kiev hanno immobilizzato circa 300 miliardi di dollari di asset russi in risposta all’invasione su vasta scala dell’Ucraina, di cui circa 5 miliardi di dollari detenuti negli Stati Uniti.

“È ovvio che non saremo in grado di rispondere simmetricamente allo spudorato furto dei nostri beni da parte degli Stati Uniti”, ha scritto Medvedev sul suo canale Telegram.

“La ragione è chiara: non abbiamo una quantità significativa di proprietà del governo americano”.

L’ex presidente russo ha invece minacciato che le autorità del paese potrebbero prendere di mira denaro, beni immobili e beni mobili di proprietà di privati ​​statunitensi ma situati sotto la giurisdizione russa.

Medvedev ha affermato che esiste una base giuridica per ciò nel codice civile russo, che presuppone che la Russia possa ricorrere a ritorsioni contro i diritti di proprietà di individui ed entità che hanno imposto determinate restrizioni sulla proprietà di cittadini o entità russi.

Sebbene il Congresso abbia approvato il disegno di legge che stabilisce le basi legali per la confisca dei beni russi, non è chiaro come e se Biden intenda compiere un passo del genere.

Washington è da tempo uno di quegli alleati che spingono per incanalare i fondi russi direttamente a Kiev. A loro volta, i paesi europei sono stati più titubanti, temendo insidie ​​economiche e legali. L’UE ha invece lavorato ad un piano per utilizzare i profitti generati dai beni congelati per finanziare l’assistenza alla difesa per l’Ucraina .

Mosca ha affermato che potrebbe abbassare il livello delle relazioni diplomatiche con gli Stati Uniti se Washington si impadronisse delle risorse russe. Le relazioni tra i due paesi si sono già deteriorate in modo significativo dall’inizio dell’invasione su vasta scala.