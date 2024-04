Haiti: situazione catastrofica, più di 180.000 bambini sfollati

5 milioni e mezzo di persone, tra cui 3 milioni di bambini – ovvero 2 bambini su 3 in tutto il Paese – hanno bisogno di assistenza umanitaria.

AgenPress. “Oggi parlo sia in qualità di Direttrice Generale dell’UNICEF, sia in qualità di Principal Advocate sulla situazione umanitaria ad Haiti per il Comitato Permanente Interagenzie. La situazione ad Haiti è catastrofica e peggiora di giorno in giorno.

5 milioni e mezzo di persone, tra cui 3 milioni di bambini – ovvero 2 bambini su 3 in tutto il Paese – hanno bisogno di assistenza umanitaria. In molte aree, i servizi essenziali sono crollati, mentre la gente sta perdendo l’accesso al cibo e all’acqua potabile. In alcune comunità la vita è più pericolosa che mai.

La crisi ad Haiti è in fondo una crisi di protezione. Anni di turbolenze politiche e condizioni economiche devastanti hanno portato alla proliferazione di gruppi armati. Oggi si stima che 2,7 milioni di persone, tra cui 1,6 milioni di donne e bambini, vivano in aree sotto il loro effettivo controllo. Quando ho visitato Haiti per l’ultima volta, ho visto di persona come la violenza e la paura stiano lacerando il tessuto stesso che lega le famiglie e le comunità.

Ogni giorno, i bambini vengono feriti o uccisi. Alcuni vengono reclutati o si uniscono a gruppi armati per pura disperazione. Dati recenti dell’UNICEF indicano che tra il 30% e il 50% dei gruppi armati di Haiti ha attualmente dei bambini tra le sue fila.

Le donne e le ragazze continuano a essere prese di mira con livelli estremi di violenza sessuale e di genere. L’anno scorso sono stati denunciati migliaia di casi di violenza sessuale, molti dei quali perpetrati ai danni di bambini. Il numero reale di casi è probabilmente molto più alto.

Finora, nel 2024, la violenza è continuata e si è addirittura intensificata. Dall’inizio dell’anno, più di 2.500 persone sono state uccise, ferite o rapite… e le Nazioni Unite hanno verificato più di 400 gravi violazioni dei diritti dei bambini. Allo stesso tempo, le famiglie continuano a essere sfollate a causa della violenza. Secondo le nostre stime, più di 180.000 bambini sono attualmente sfollati all’interno del Paese.

I gruppi armati hanno anche bloccato le principali vie di comunicazione da Port-au-Prince al resto del Paese, distruggendo i mezzi di sussistenza e limitando l’accesso ai servizi. Mentre i gruppi armati guadagnano sempre più territorio, i quartieri creano barricate e gruppi di autodifesa per difendersi dalla violenza. Il risultato è che centinaia di migliaia di bambini e le loro famiglie che vivono nelle comunità assediate sono in gran parte tagliati fuori dagli aiuti umanitari e dai servizi essenziali.

Questa combinazione di condizioni pericolose per la vita ha causato una crescente crisi della sicurezza alimentare e della nutrizione, soprattutto per i bambini.

I recenti risultati dell’analisi dell’IPC indicano un allarmante aumento del 19% del numero di bambini che si prevede soffriranno di malnutrizione acuta grave ad Haiti quest’anno. L’analisi ha anche mostrato che 1,64 milioni di persone stanno affrontando livelli di emergenza di insicurezza alimentare acuta, che aumenta il rischio di malnutrizione dei bambini.

Allo stesso tempo, l’insicurezza a Port-au-Prince ha reso praticamente impossibile per le forniture sanitarie e nutrizionali raggiungere almeno 58.000 bambini colpiti da malnutrizione acuta grave nell’area metropolitana. La strada Martissant, l’unico corridoio umanitario da Port-au-Prince alle regioni meridionali, rimane bloccata, lasciando circa 15.000 bambini colpiti da malnutrizione a rischio di morte.

A peggiorare la situazione, è riemerso il colera, con oltre 80.000 casi, che ha fatto sprofondare il Paese in una situazione di crisi e incertezza.

La violenza sta compromettendo anche il lavoro degli operatori umanitari sul campo. Il nostro accesso al porto di Port-au-Prince è stato interrotto a causa dei gruppi armati che operano nella zona, lasciando bloccati quasi 300 container carichi di forniture umanitarie salvavita. Tra questi, 17 container dell’UNICEF contenenti integratori alimentari, oltre a forniture neonatali, materne e mediche. Port-au-Prince è ora quasi completamente isolata a causa dei blocchi aerei, marittimi e terrestri.

Ma nonostante i rischi e la complessità operativa, le nostre organizzazioni e i nostri partner continuano a raggiungere i bambini e le famiglie più vulnerabili con servizi salvavita. Insieme, stiamo facendo del nostro meglio per fornire servizi nutrizionali e sanitari, rispondere all’epidemia di colera e sostenere i team mobili di protezione dei bambini.

Stiamo facendo fronte alle necessità della popolazione di Haiti e ci impegniamo a rimanere sul campo per soddisfare le crescenti esigenze umanitarie. Ma abbiamo bisogno di maggiore sostegno. Il Piano di risposta e bisogni umanitari 2024, che richiede 674 milioni di dollari per raggiungere 3,6 milioni di persone, è finanziato solo per l’8%”.

Dichiarazione di Catherine Russell, Direttrice Generale dell’UNICEF, durante il briefing al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla situazione umanitaria ad Haiti.