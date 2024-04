Bari. Conte replica a Schlein. Per il M5s la legalità non è valore negoziabile, non è merce di scambio

– “Le notizie arrivate in questi giorni da Bari hanno restituito l’immagine di una politica lontana da quella cultura del servizio e della trasparenza che dovrebbe invece esserne tratto distintivo”. Lo scrive il leader M5s Giuseppe Conte su Facebook in replica al segretario del PD.

“Per il Movimento 5 Stelle la legalità non è un valore negoziabile, non è merce di scambio.

Il coraggio del nostro Movimento testimonia ai cittadini che c’è una comunità che non si arrende, che non rinuncia a vedere nella politica uno strumento al servizio di tutti e non un passe-partout per la carriera di pochi”.