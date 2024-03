Gherardo Colombo: “Mi fa paura vedere Ilaria Salis trattata come un oggetto”

AgenPress. “Quello che sta succedendo a Ilaria Salis va contro i principi comuni delle nazioni che hanno sottoscritto la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani. Tenere in catene una persona in quel modo così degradante contrasta con il principio della dignità umana. Mi fa paura che le persone vengano trattate come oggetti, è necessario fermarsi perché le tragedie della prima metà del secolo scorso sono dipese proprio dal fatto di trasformare le persone in strumenti”.

Lo ha dichiarato l’ex magistrato Gherardo Colombo oggi a “Il Timone” condotto dal direttore editoriale Daniele Biacchessi sulla FM di radio Giornale Radio.

“Test psicoattitudinali per le toghe?

Aspettiamo di leggere il testo prima di dare valutazioni approfondite, ma secondo me bisognerebbe usare qualcosa di diverso – ha aggiunto Gherardo Colombo –. Se si adottasse un sistema del genere per tutte le attività che comportano responsabilità, bisognerebbe anche garantire l’indipendenza, perché viene da pensare che questi sistemi possano essere indirizzati non tanto per tutelare le persone quanto per controllarle”.