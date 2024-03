Giustizia: Palamara, c’è mercato parallelo notizie per impattare sulla democrazia

AgenPress. Nel Podcast “Dimmi la Verità”, del quotidiano La Verità, in onda oggi alle 19:00, Carlo Tarallo intervista Luca Palamara, capolista nella circoscrizione centro alle Europee per “Alternativa Popolare” che, in merito al caso Striano e ai presunti dossieraggi, dichiara: “C’è un sorta di mercato parallelo sul versante delle notizie rispetto al quale le notizie riservate spesso vengono veicolate all’esterno […] per impattare sulla vita democratica del Paese”, come nel caso della Procura di Roma 2019: “Lì anche ci furono notizie riservate che vennero pubblicate per far saltare la nomina di Marcello Viola a Procuratore di Roma”.

Spiega Palamara: “Le segnalazioni delle operazioni sospette vengono portare all’esterno […] per impedire la nomina di questa o quella carica pubblica”.

Relativamente alla sua discesa in campo con il partito guidato da Stefano Bandecchi, l’ex magistrato aggiunge che c’è “un tema, quello della giustizia, […] che interessa la vita di ogni cittadino italiano” e “che nei partiti tradizionali viene soffocato”. Serve “fare un racconto fuori dalle ipocrisie” e “Alternativa Popolare […] rappresenta un luogo dove questo schema di rottura può essere più facilmente realizzabile”.