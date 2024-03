Progetto Polonia e Germania per una “coalizione di veicoli blindati” in aiuto alle forze armate ucraine

AgenPress – Il 26 marzo Varsavia e Berlino lanceranno una “coalizione di veicoli blindati” per le esigenze delle forze armate ucraine.

Lo ha annunciato il vice primo ministro e ministro della Difesa nazionale Władysław Kosiniak-Kamysz in un incontro bilaterale del suo omologo tedesco Boris Pistorius a Varsavia.

“Il 26 marzo noi, come co-leader – Polonia e Germania – attiveremo la coalizione dei veicoli corazzati per sostenere l’Ucraina. Questa è una delle coalizioni più importanti che siano state create”, ha detto Kosiniak-Kamysz.

Ha aggiunto che Varsavia e Berlino sono i co-leader di questo progetto, e altri partner come il Regno Unito, la Svezia e l’Italia hanno già aderito.

Pistorius ha sottolineato a sua volta che questa coalizione è “a lungo termine”. Secondo lui la chiave è aumentare la produzione di tutti i tipi di prodotti per la difesa nel quadro della cooperazione polacco-tedesca.

I ministri polacco e tedesco hanno anche annunciato la formazione di una forza di reazione rapida in Europa. Secondo il ministro polacco, i gruppi tattici degli eserciti polacco e tedesco, ciascuno composto da 2.500 soldati, saranno pronti all’azione entro luglio di quest’anno. Kosiniak-Kamysz ha osservato che altri paesi non hanno ancora aderito alla creazione di queste forze, poiché non tutti hanno lo stesso potenziale della Polonia e della Germania.

Pistorius ha anche osservato che la Polonia occupa una posizione centrale sul fianco orientale della NATO e svolge un ruolo chiave nel sostegno all’Ucraina. Lui ha anche detto che le consultazioni intergovernative polacco-tedesche sono previste per luglio.

I due ministri hanno annunciato che nel mese di maggio si terrà a Wroclaw un incontro dei ministri della difesa dei paesi del triangolo di Weimar.

Come riportato, le aziende polacche della difesa che hanno chiesto alla Commissione europea fondi aggiuntivi per la produzione di munizioni, anche per le necessità delle forze armate, hanno ricevuto solo lo 0,4% del finanziamento totale da Bruxelles.