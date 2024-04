Ucraina. Le forze russe cercano di ottenere “guadagni tattici” a ovest di Avdiivka. A rischio Chasiv Yar

AgenPress – Le forze russe stanno cercando “guadagni tattici” a nord-ovest di Avdiivka, ma l’operazione offensiva principale, e quella con maggiori probabilità di successo, è ancora Chasiv Yar, ha detto il 25 aprile l’Istituto per lo studio della guerra (ISW).

Chasiv Yar si trova nell’oblast di Donetsk, a circa 10 chilometri (sei miglia) a ovest di Bakhmut e 50 chilometri (31 miglia) a nord di Avdiivka , città catturate dalla Russia rispettivamente nel maggio 2023 e nel febbraio 2024.

Le forze russe hanno concentrato i loro sforzi vicino a Chasiv Yar, che considerano cruciale per ulteriori avanzamenti verso le vicine città di Kostiantynivka, Kramatorsk e Sloviansk, hanno detto le forze armate ucraine .

L’ISW ha affermato che, sebbene sia possibile che le forze russe possano ottenere qualche guadagno a nord-ovest di Avdiivka, un’offensiva nell’area è “improbabile che si trasformi in una penetrazione operativamente significativa, per non parlare del crollo della difesa ucraina a ovest di Avdiivka”.

L’operazione per sequestrare Chasiv Yar ha il maggior potenziale a breve termine per essere una vittoria operativa per le forze russe, ha aggiunto l’ISW.

La presa di Chasiv Yar rappresenterebbe un’opportunità per la Russia di “lanciare successive operazioni offensive contro le città che formano un’importante cintura difensiva ucraina nell’oblast di Donetsk”, ha affermato l’ISW.

Nazar Voloshyn, portavoce del gruppo di forze Khortytsia, ha dichiarato il 22 aprile che tra i 20.000 e i 25.000 soldati russi stanno tentando di assaltare Chasiv Yar e gli insediamenti circostanti.

Il presidente Volodymyr Zelensky aveva dichiarato all’inizio di aprile che la Russia stava tentando di catturare Chasiv Yar entro il Giorno della Vittoria, il 9 maggio, una festa fortemente militarizzata in Russia che segna la vittoria dell’Unione Sovietica sulla Germania nazista nella Seconda Guerra Mondiale.

La Russia probabilmente sta cercando di conquistare quanto più territorio possibile prima che l’impatto del disegno di legge statunitense sugli aiuti all’Ucraina recentemente approvato possa farsi sentire sul campo di battaglia , cosa che probabilmente avverrà entro le prossime settimane.

Nonostante l’erogazione degli aiuti tanto necessari, funzionari statunitensi anonimi hanno dichiarato a Politico il 24 aprile che il pacchetto potrebbe non essere sufficiente affinché l’Ucraina riconquisti tutto il suo territorio. Gli aiuti inoltre non affrontano la carenza di manodopera dell’Ucraina o la necessità di migliorare la sua capacità militare-industriale.