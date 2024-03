Zelensky: Putin è una persona “inadeguata”, il suo unico obiettivo è distruggere l’Ucraina e la nostra indipendenza

AgenPress – Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelenskyj, ha definito Vladimir Putin una persona “inadeguata”, il cui unico obiettivo è la distruzione di tutto in Ucraina.

Lo ha detto in un’intervista ai media francesi.

“La gente chiede quali siano gli obiettivi di Putin… È una persona inadeguata. Il suo primo obiettivo è la distruzione dell’Ucraina e di tutto ciò che vive in Ucraina con ogni mezzo… I suoi obiettivi sono immutabili: la distruzione del nostro Stato, della nostra indipendenza. Questo “È un dato di fatto. Cerca inoltre di annientare tutto. Questo è il suo obiettivo principale. Non sa nemmeno come andrà a finire. La cosa più importante per lui è che il nostro Stato non sopravviva”.

Secondo la presidenza, questa inadeguatezza è dimostrata, tra l’altro, da un recente evento avvenuto in Ucraina, il 6 marzo, quando i russi hanno lanciato un attacco missilistico sulla regione di Odessa, dove si trovava la delegazione composta dal presidente ucraino e dal primo ministro greco. a quel tempo.

“Quando c’è una guerra e quando abbiamo il leader della Grecia, o il leader di qualsiasi paese, e poi tu, non importa quale sia il tuo obiettivo, fai passi pericolosi e il tuo missile balistico colpisce solo poche centinaia di metri da dove si trova quel leader, credo che questa sia semplicemente una persona malsana”, ha detto il presidente.

Rispondendo alla domanda se fosse possibile che questo fosse l’avvertimento di Putin agli altri leader di non venire in Ucraina, Zelensky ha detto che non pensa che valga la pena reagire agli avvertimenti di Putin perché sono inadeguati.

“Putin guadagna potere solo quando i leader hanno paura dei suoi avvertimenti, quando le società hanno paura di una persona inadeguata”, ha sottolineato.

Il 6 marzo il presidente Volodymyr Zelensky e il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis hanno visitato il porto commerciale marittimo di Odessa per essere informati sul funzionamento del “corridoio del grano” lanciato nel Mar Nero nell’agosto 2023.

Mentre i due leader erano sul posto, nel porto di Odessa è scoppiata un’esplosione. All’indomani dell’attacco, l’Ucraina ha affermato che diverse persone sono state uccise e alcune sono rimaste ferite.