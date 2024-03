Ucraina. Scholz e Stoltenberg criticano Papa Francesco. Bandiera bianca? “La resa non è pace”

AgenPress – L’appello di Papa Francesco all’Ucraina di “non vergognarsi di negoziare” con la Russia ha ricevuto risposte critiche dal cancelliere tedesco Olaf Scholz e dal generale della NATO Jens Stoltenberg.

In un’intervista con l’emittente svizzera RSI, rilasciata parzialmente il 9 marzo, Papa Francesco ha affermato che l’Ucraina dovrebbe avere il “coraggio” di negoziare la pace con la Russia e alzare la “bandiera bianca”.

Il presidente Volodymyr Zelensky ha risposto nel suo discorso notturno del 10 marzo senza menzionare direttamente il Papa, affermando che la Russia “non si sta muovendo ulteriormente verso l’Europa solo perché è trattenuta dagli ucraini con le armi in mano e sotto la bandiera blu e gialla”.

Un portavoce del governo tedesco ha detto che il cancelliere Olaf Scholz non condivide l’appello di papa Francesco. “Come potete immaginare, il Cancelliere federale non è d’accordo con il Papa su questo tema”, ha detto a Berlino il portavoce dell’esecutivo, Steffen Hebestreit, rispondendo alla domanda su come Scholz “abbia accolto le dichiarazioni del Papa che raccomanda all’Ucraina di sventolare bandiera bianca”.

“Abbiamo anche notato come il portavoce del Vaticano abbia cercato di inquadrare le parole del Papa, ieri”, ha aggiunto Hebestreit parlando nella conferenza stampa governativa del lunedì. “L’Ucraina si sta difendendo da un aggressore”, ha ricordato il portavoce dell’esecutivo e di Scholz. Kiev ha “un grande sostegno internazionale” nel “difendersi secondo il diritto internazionale da una guerra di aggressione”. “E noi, come altri Paesi, sosteniamo l’Ucraina in questo suo sforzo”, ha detto inoltre Hebestreit.La sera del 10 marzo, in un talk show tedesco, il ministro della Difesa Annalena Baerbock ha dichiarato di non comprendere le parole del Papa.

“Penso che si possano capire alcune cose solo se le si vedono di persona”, ha detto Baerbock, riferendosi al fatto di aver visitato l’Ucraina più volte dall’inizio dell’invasione su vasta scala.

“Dobbiamo stare al fianco dell’Ucraina e fare tutto il possibile per garantire che possa difendersi”, ha detto Baerbock.

“La resa non è pace”, ha osservato Stoltenberg durante una conferenza stampa congiunta con il primo ministro svedese Ulf Kristersson per celebrare l’adesione della Svezia all’alleanza l’11 marzo.

“Dobbiamo continuare a rafforzare l’Ucraina per dimostrare (al presidente russo Vladimir) Putin che non otterrà ciò che vuole sul campo di battaglia, ma che deve sedersi e negoziare una soluzione in cui l’Ucraina sia riconosciuta e prevalga come nazione sovrana e indipendente”, ha affermato Stoltenberg. .

Il ministro degli Esteri lituano Gabrielius Landsbergis sembra fare riferimento ai commenti del Papa quando ha pubblicato su X “20 giorni a Mariupol“, che ha vinto l’Oscar per il miglior documentario il 10 marzo.

Il film è “una visione obbligatoria per chiunque voglia sapere com’è la ‘pace’ russa”, ha scritto Landsbergis l’11 marzo. “Guardatelo e capirete perché l’Ucraina non si arrenderà mai”.

Andrii Yurash, ambasciatore dell’Ucraina presso il Vaticano, ha dichiarato a Radio Svoboda l’11 marzo che i commenti riflettono le opinioni personali di Papa Francesco e “non riflettono la posizione” del Vaticano.

Yurash ha aggiunto che il Papa è stato invitato in Ucraina più volte. Zelenskyj ha incontrato Papa Francesco durante una visita in Vaticano nel maggio 2023.

In un comunicato diffuso dopo la pubblicazione dell’intervista, il direttore della Sala Stampa vaticana, Matteo Bruni, ha chiarito che il Papa non ha chiesto la resa dell’Ucraina, ma un cessate il fuoco e negoziati. “La sua speranza è una soluzione diplomatica per una pace giusta e duratura”.