Oscar per il miglior documentario a “20 days in Mariupol”. Chernov: i russi stanno uccidendo migliaia di innocenti

AgenPress – L’Ucraina ha vinto il suo primo Oscar per il miglior documentario con “20 Days in Mariupol”, diretto da Mstyslav Chernov, domenica sera a Los Angeles.

Il documentario, realizzato dalla televisione pubblica statunitense PBS in collaborazione con l’Associated Press. racconta lo straziante assedio russo di Mariupol, una città portuale un tempo bellissima, da parte degli unici giornalisti ancora sul posto, Chernov e il fotografo/giornalista Evgeniy Maloletka.

Agli Academy Awards Chernov ha tenuto un discorso di ringraziamento umile e potente, interrotto da applausi e ricevendo una standing ovation quando lui e il gruppo di produzione hanno lasciato il palco.

“Questo è il primo Oscar nella storia ucraina. E ne sono onorato. Ma probabilmente sarò il primo regista su questo palco a dire che vorrei non aver mai fatto questo film. Vorrei poter scambiare questo con la Russia che non attaccherà mai l’Ucraina, non occuperà mai le nostre città”, ha detto.

“I russi stanno uccidendo decine di migliaia di miei connazionali ucraini. Desidero che liberino tutti gli ostaggi, tutti i soldati che proteggono le loro terre, tutti i civili che ora sono nelle loro prigioni. Ma non posso cambiare la storia. Non posso cambiare il passato”.

“Vorrei che la Russia non avesse mai attaccato l’Ucraina, che non avesse mai occupato le sue città e non avesse ucciso decine di migliaia di ucraini. Non posso cambiare la storia, ma tutti noi, tutti assieme possiamo far in modo che i fatti siano riconosciuti e che la verità prevalga”, ha detto Chernov, giornalista Associated Press, rimasto bloccato con i colleghi sulla linea del fronte a Mariupol quando è cominciata l’attacco russo.

Ha continuato con un appello ai suoi coetanei: “Ma noi tutti – voi – mi rivolgo a voi, alcune delle persone più talentuose del mondo. Possiamo garantire che la storia venga messa in chiaro e che la verità prevalga e che la gente di Mariupol e coloro che hanno dato la vita non saranno mai dimenticati, perché il cinema forma ricordi e i ricordi formano la storia”.

Più tardi, in sala stampa, Chernov ha parlato più approfonditamente del potere del cinema. “La storia non è sempre come è andata. È così che ricordiamo, e le generazioni future guarderanno indietro e si chiederanno cosa ci sta succedendo in questo momento. Vedranno attraverso la lente del cinema, sia esso documentario o sceneggiato.

Il documentario ha già vinto numerosi premi prima degli Oscar, tra cui quello per il miglior documentario dei Bafta e della Director’s Guild of America, nonché il premio del pubblico del Sundance Film Festival per il documentario mondiale sul cinema e il premio Tim Hetherington allo Sheffield Film Festival. Al DocEdge Film Festival ha vinto come “Miglior regista internazionale” e “Miglior montaggio internazionale”.