Sardone (Lega), luci per Ramadan a Londra e Francoforte, segnali preoccupanti di Europa islamizzata

AgenPress. “I segnali di un’Europa islamizzata sono sempre più evidenti e preoccupanti. In questi giorni a Londra, ed è il secondo anno, e a Francoforte, per la prima volta, si stanno montando le luminarie con la scritta “buon Ramadan” e luci varie con i simboli dell’Islam come la mezzaluna.

A Londra quest’anno sono installate nella celebre Oxford Street, una delle vie principali dello shopping londinese. L’anno scorso il sindaco Sadiq Khan, di fede musulmana, ha acceso il display per celebrare l’occasione di fronte a una folla assai numerosa accorsa di musulmani per festeggiare un evento storico. in Germania questa scelta è stata voluta dai Verdi che amministrano.

Per il sindaco “Sono luci di unione, contro la discriminazione, contro il razzismo anti-musulmano e… anche contro l’antisemitismo”. Un collegamento totalmente senza senso. A Francoforte vivono 150mila musulmani e la percentuale è in forte crescita. Sono segnali di un arretramento forte sulle nostre tradizioni a favore di quelle delle comunità islamiche. In Europa sempre più scompaiono i simboli della cristianità e del Natale, vengono tolti i crocifissi dalle scuole, si nascondono le nostre tradizioni e la nostra identità.

A Colonia intanto è stato dato l’ok al richiamo dei muezzin, a Strasburgo si sta costruendo la moschea più grande d’Europa e in tante città europee molti quartieri sono ormai a maggioranza islamica. Certa sinistra vuole farci capire che siamo noi a doverci integrare e che l’Europa, in nome di un’inclusione a senso unico, deve aprirsi all’islamismo”.

Così in una nota Silvia Sardone, eurodeputata della Lega.