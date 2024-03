CPJ. Almeno 94 giornalisti uccisi durante la guerra scatenata da Hamas contro Israele

AgenPress – Almeno 94 giornalisti sono stati uccisi a Gaza, in Israele e in Libano dall’inizio della guerra iniziata da Hamas contro Israele il 7 ottobre. Lo ha riferito il Comitato per la protezione dei giornalisti (CPJ).

Al 6 marzo, le indagini preliminari del CPJ hanno mostrato che 89 giornalisti palestinesi, 2 israeliani e 3 libanesi figuravano nella lista dei morti durante la guerra israeliana di Hamas.

L’ultimo giornalista che ha perso la vita nel conflitto è stato Mohammad Salama, un giornalista del canale satellitare Al-Aqsa che è stato ucciso da un attacco aereo notturno a Deir Al-Balah, secondo l’Ufficio stampa palestinese.

Salama è stato sfollato da Gaza City ed è stato ucciso insieme ad alcuni membri della sua famiglia quando un attacco aereo ha colpito la casa in cui si stava rifugiando nel centro di Gaza, ha riferito il Palestine Media Office.

L’elenco del CPJ non includeva Salama a partire da mercoledì, ma ha affermato in una dichiarazione: “Il CPJ sta anche indagando su numerose segnalazioni non confermate di altri giornalisti uccisi, scomparsi, detenuti, feriti o minacciati e di danni agli uffici dei media e alle case dei giornalisti”.