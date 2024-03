Voices, il festival europeo del giornalismo e dell’alfabetizzazione mediatica

Conferenza stampa di presentazione: giovedì 7 marzo 2024 – ore 11:00

AgenPress. L’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, in collaborazione con la Rappresentanza della Commissione in Italia e con il Robert Schuman Centre, organizza la conferma stampa di presentazione di “Voices, il festival europeo del giornalismo e dell’alfabetizzazione ai media”.

Il festival, alla sua prima edizione, si terrà tra il 14 e il 16 marzo alla Leopolda di Firenze. L’evento è pensato come un luogo di incontro in cui giornalisti, accademici, esperti del linguaggio dei media, editori, politici e cittadini avranno la possibilità d’interrogarsi sulle peculiarità del panorama informativo di oggi e sulla necessità di fornire a tutti le competenze per analizzare con spirito critico il flusso comunicativo a cui sono sottoposti.

Voices sarà un festival itinerante, che si terrà in diverse città europee in modo da valorizzare la diversità culturale e coinvolgere le comunità locali. La prima edizione di Firenze sarà seguita da quella di Zagabria nel febbraio 2025.

Alla conferenza stampa di presentazione interverranno Giovanni Melogli, coordinatore di Voices per il Centre for Media Pluralism and Media Freedom; Elena Torta, responsabile comunicazione del Robert Schuman Centre e Vittorio Di Trapani, presidente della Federazione nazionale della stampa italiana (FNSI). Carlo Corazza, direttore dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, terrà i saluti istituzionali.