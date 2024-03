Turchia. Il ministro Crosetto in visita istituzionale. Con missione Levante aiuti dal cielo a Gaza

AgenPress – Il Ministro Guido Crosetto, in visita istituzionale in Turchia, ha deposto una corona di fiori al Mausoleo Anıtkabir ad Ankara.

“Comune volontà di promuovere dialogo e pace in Medio Oriente. La Turchia è un nostro prezioso Alleato, svolge un ruolo strategico per la stabilizzazione del Mediterraneo allargato: una vera priorità per la sicurezza intera dell’Europa“. Così il Ministro Crosetto con il suo omologo turco Yaşar Güler.

Nell’ambito della missione Levante, approvata oggi dal Parlamento, “si sta anche esplorando la possibilità di avviare attività di ‘air drop’ per recapitare materiale umanitario nella Striscia di Gaza, nonché l’attivazione dell’iniziativa multinazionale “Maritime Aid to Gaza” volta a prevedere l’apertura di un corridoio marittimo per il trasporto di aiuti umanitari”, ha detto Guido Crosetto, esprimendo “soddisfazione per l’approvazione delle due nuove missioni: oltre a Levante, Aspides nel Mar Rosso.