Gaza. Hamas si complimenta con Lula per paragonare Israele a Hitler. Replica: è “persona non grata”

AgenPress – Hamas ha dichiarato di “apprezzare” le affermazioni di Luiz Inácio Lula da Silva sulla guerra in Medio Oriente. Il presidente brasiliano ieri ha paragonato l’operazione militare israeliana a Gaza allo sterminio degli ebrei compiuto da Adolf Hitler.

“Questa dichiarazione si inserisce nel contesto di una descrizione accurata di ciò a cui è esposto il nostro popolo e rivela l’entità del crimine sionista commesso con la copertura e il sostegno aperto del governo degli Stati Uniti guidato dal presidente (Joe) Biden”, ha affermato il gruppo estremista in una nota su Telegram. Hamas ha anche chiesto alla Corte internazionale di giustizia di prendere in considerazione le parole di Lula sulle “violazioni e atrocità” che i palestinesi “soffrono per mano dell’esercito israeliano”, azioni che, a suo dire, “non sono mai state testimoniate nella storia moderna”.

Israele ha replicato dichiarando il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva “persona non grata”. Dopo aver convocato l’ambasciatore del Brasile, il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz ha affermato che “non dimenticheremo né perdoneremo. È un grave attacco antisemita. A nome mio e dei cittadini israeliani, dite al presidente Lula che è persona non grata in Israele finché non si riprenderà la situazione”.