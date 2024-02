Onu. Il Qatar ospita l’incontro con i talebani. La voce delle donne afghane sarà ascoltata molto forte e chiara.

AgenPress – Il portavoce del Segretario generale dell’ONU, Stephane Dujarric, ha affermato che all’incontro di Doha la voce delle donne afghane sarà ascoltata molto forte e chiara.

Dujarric ha detto che gli inviati si incontreranno con i “talebani”, la società civile e gruppi di donne, anche se sabato, anche se in una dichiarazione di sabato l’Emirato islamico ha detto che non parteciperà se non saranno soddisfatte le sue condizioni.

“Il punto centrale della nostra preoccupazione e del nostro lavoro in Afghanistan è stato il ripristino della dignità e dei diritti umani delle donne e delle ragazze. Questo incontro sarà un incontro di inviati sull’Afghanistan. Quindi, sia da parte delle organizzazioni regionali che degli Stati membri, ci sarà un incontro con i talebani, ma ci sarà anche un incontro degli inviati con la società civile, compresi i gruppi di donne, perché è importante che le voci delle donne afghane siano ascoltate molto forte e chiaro”, ha aggiunto Dujarric.

In vista dell’imminente incontro degli inviati speciali sull’Afghanistan convocato dalle Nazioni Unite a Doha il 18 e 19 febbraio, Deprose Muchena, direttore senior di Amnesty International, ha affermato che l’incontro di Doha rappresenta un’opportunità significativa per un’azione unificata e concertata per proteggere l’Afghanistan. diritti di tutto il popolo afghano.

“L’imminente incontro di Doha rappresenta un’opportunità significativa per un’azione unitaria e concertata volta a proteggere i diritti di tutto il popolo afghano, in particolare i diritti delle donne e delle ragazze. La cultura dell’impunità che consente le gravi violazioni dei diritti umani da parte dei talebani deve essere affrontata con urgenza”, ha affermato Muchena.

“Il popolo afghano, soprattutto donne e ragazze, si aspetta che l’incontro di Doha adotti misure concrete per garantire la loro sicurezza e i loro diritti”, ha affermato Lima Shirzai, attivista per i diritti delle donne.

Nel frattempo, il Georgetown Institute for Women, Peace and Security ha dichiarato in una dichiarazione: “Mentre gli inviati speciali studiano come impegnarsi con l’Afghanistan, il loro approccio deve anche incorporare le prospettive delle donne e delle ragazze afghane”.

“Se la Valutazione Indipendente intende servire come tabella di marcia per la strategia della comunità internazionale nei confronti dell’Afghanistan, allora le sue raccomandazioni non possono permettersi di rinunciare allo status di metà della popolazione. Mentre gli inviati speciali valutano come impegnarsi con l’Afghanistan, il loro approccio deve incorporare anche il punto di vista delle donne e delle ragazze afghane”, si legge nella dichiarazione.

Nel frattempo, il Ministero degli Affari Esteri del Pakistan ha dichiarato in un comunicato che Asif Durrani, rappresentante speciale del Pakistan per l’Afghanistan, guiderà la delegazione pakistana all’incontro degli inviati speciali sull’Afghanistan.

Il MOFA del Pakistan ha aggiunto: “La partecipazione del Pakistan all’incontro fa parte dei nostri sforzi per impegnarci attivamente con la comunità internazionale, comprese le Nazioni Unite, per rafforzare gli sforzi per una pace duratura e una prosperità in Afghanistan”.

“Le istituzioni internazionali, comprese le Nazioni Unite e altri paesi, sono interessate a trovare soluzioni ai problemi economici, politici e sociali dell’Afghanistan, che possono affrontare avviando dialoghi politici e diplomatici tra gli afghani”, ha affermato Najib Rahman Shamal, analista politico.

In precedenza, TOLOnews ha visto un elenco che mostra che rappresentanti di Russia, Cina, Iran, India, Giappone, Tagikistan, Stati Uniti, Francia, Germania e UE prenderanno parte all’incontro di Doha.

Il Ministero degli Esteri dell’Emirato Islamico in una nota ha affermato che la partecipazione dell’Emirato Islamico all’incontro di Doha sarebbe “non vantaggiosa”.

“L’Emirato Islamico dell’Afghanistan ritiene che l’incontro degli inviati speciali per l’Afghanistan convocato dal Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres nella capitale del Qatar, Doha, fosse una buona opportunità per intrattenere un dialogo franco e produttivo su questioni di disaccordo. Il Ministero degli Affari Esteri ha chiarito alle Nazioni Unite che se l’Emirato Islamico parteciperà come unico rappresentante ufficiale dell’Afghanistan e se esiste l’opportunità di tenere colloqui franchi tra la delegazione afghana e le Nazioni Unite su tutte le questioni ad alto livello , allora la partecipazione sarebbe vantaggiosa. Altrimenti, la partecipazione inefficace dell’Emirato a causa del mancato progresso in questo settore è stata ritenuta non vantaggiosa”, si legge nella dichiarazione.