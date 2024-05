Alternativa Popolare. Esulta Bandecchi, Cassazione ammette lista al Centro. Il Sud ci premierà, ha bisogno di vendetta

AgenPress – “Ho appena vinto in Cassazione” il ricorso “e sono anche nel centro Italia”. Così il sindaco di Terni e leader di Alternativa Popolare Stefano Bandecchi, su Instagram, dopo l’esito del ricorso presentato per l’esclusione delle sue liste tutte le circoscrizione tranne che al Sud. La lista è stata riammessa dopo l’esclusione sancita in prima battuta dalla Corte d’Appello di Roma:

“E ne ho sentiti di imbecilli, come Ferranti: uno che fa il politico nel consiglio di Terni e che oggi ha fatto il maestrino dicendomi che ‘sono un piagnone perché voglio andar alle elezioni Ue ma non mi spetta’.

“Cosa succede ora nelle altre circoscrizioni? Lo capiremo nel giro di 24 ore al massimo, ma si è espresso il massimo organismo giudicante italiano, in maniera definitiva. Quindi ci saremo. E’ accaduto ciò che ho spiegato questa mattina in conferenza stampa e che hanno capito tutti i presenti. La Cassazione lo ha detto a livello amministrativo, sottolineando di più: ovvero che la sentenza del 2014 resta ancora valida. Mi spiace che molti abbiano fatto la festa su quella che pensavano essere una disgrazia. Ancora una volta Bandecchi vince ed ha ottenuto una popolarità che gli è costata zero, grazie all’incapacità di alcuni e grazie a politichetti di periferia che hanno dimostrato ancora una volta quanto non ci capiscano di politica. Soggetti che godono troppo delle disgrazie altrui e il mio suggerimento, che non ho mai goduto delle disgrazie di nessuno, è che ognuno impari in maniera religiosa a rispettare le sofferenze degli altri, che poi a volte diventano grandi vittorie. In questo caso è l’intelligenza che vince sui politici di periferia”.

“Tra tre anni e mezzo (alle politiche ndr) Stefano Bandecchi ci sarà perché l’Italia va cambiata. Non pensavamo di prendere il 90 % alle europee, ma volevamo passare da queste elezioni per accreditarci come partito nazionale”, ha detto a margine della Conferenza stampa nella sede di Unicusano a Roma. Parlando del voto alle europee e della lista Ap che correrà al Sud, ha quindi aggiunto: “Bandecchi potrebbe avere 4,5 milioni dei voti di quelli che normalmente non vanno a votare e che sono massacrati tutti i giorni da uno Stato che non è più uno Stato”.

“Siccome il codice napoleonico è ancora ispirazione dei nostri codici, forse al Sud c’è una capacità maggiore di analisi a livello giuridico. Quello che sta succedendo al Nord è gravissimo ma sono certo che il Sud ci premierà perché ha voglia di vendetta. E questo a volta deve capire che all’interno di altri partiti c’è troppo Nord. Hanno fatto Forza Nord, farò Forza Sud”.