Turchia. Sospeso il commercio con Israele fino al cessate il fuoco a Gaza. Replica: Erdogan è come un “dittatore”

Netanyahu ha affermato che il leader turco è l’ultima persona che può predicare la moralità a Israele. A marzo aveva affermato che il presidente Erdogan “sostiene gli assassini di massa e gli stupratori di Hamas, nega il genocidio armeno [e] massacra i curdi nel suo stesso paese”.

Non molto tempo dopo il voto, la Turchia ha imposto restrizioni su 54 prodotti esportati in Israele, dal ferro e acciaio al carburante per aerei, ai pesticidi e alle attrezzature per l’edilizia.