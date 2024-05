Hamas conferma che una sua delegazione sarà presente a Il Cairo sabato per completare le discussioni

AgenPress – Una delegazione del gruppo militante palestinese Hamas visiterà il Cairo sabato, ha detto un funzionario di Hamas, nella speranza che forniscano una risposta scritta a una proposta israeliana sul cessate il fuoco a Gaza e sul rilascio degli ostaggi.

“Alla luce dei recenti contatti con i fratelli mediatori in Egitto e Qatar, la delegazione di Hamas si recherà domani, sabato, al Cairo per completare le discussioni” si legge nella nota che specifica: “Mentre sottolineiamo lo spirito positivo con cui la direzione del movimento ha risposto quando ha studiato la proposta di cessate il fuoco recentemente ricevuta, con lo stesso spirito andremo al Cairo per raggiungere un accordo”.

“Noi del movimento Hamas e delle forze di resistenza palestinesi siamo determinati a portare a termine l’accordo, in modo da soddisfare le richieste del nostro popolo per la completa cessazione dell’aggressione, il ritiro delle forze di occupazione, il ritorno degli sfollati, l’aiuto per la nostra gente, l’inizio della ricostruzione e la conclusione di un serio accordo di scambio”, si legge ancora nel comunicato.

Il funzionario di Hamas, che ha voluto restare anonimo, ha parlato venerdì dopo che il direttore della CIA William Burns è arrivato nella capitale egiziana per incontri sul conflitto a Gaza, secondo una fonte della sicurezza egiziana e tre fonti all’aeroporto del Cairo.

L’Egitto ha fatto una rinnovata spinta per rilanciare i negoziati alla fine del mese scorso. Il Cairo è allarmato dalla prospettiva di un’operazione di terra israeliana contro Hamas a Rafah, nel sud di Gaza, dove più di un milione di persone si sono rifugiate vicino al confine con la penisola egiziana del Sinai. Separatamente, il Fronte popolare per la liberazione della Palestina, che partecipa anche alla lotta contro Israele a Gaza, ha ribadito venerdì le richieste delle fazioni della resistenza palestinese che includono un cessate il fuoco permanente, il ritiro delle forze israeliane da Gaza e la ritorno di tutti gli sfollati alle loro case.

“C’è un coordinamento completo e continuo tra tutte le fazioni della resistenza, e c’è consenso sulle richieste della resistenza”, ha aggiunto il gruppo nella dichiarazione. Citando una fonte egiziana di alto livello, il notiziario televisivo Al Qahera affiliato allo stato egiziano ha anche riferito che il Cairo riceverà sabato la delegazione di Hamas per discutere gli sviluppi nei colloqui di tregua a Gaza. I mediatori dicono che stavano aspettando che Hamas fornisse la sua risposta all’ultima versione di una proposta di tregua e al rilascio degli ostaggi israeliani tenuti a Gaza in cambio della libertà di molti palestinesi incarcerati in Israele.