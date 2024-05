AgenPress – L’Ucraina è salita dal 79° al 61° posto nell’indice mondiale sulla libertà di stampa 2024 pubblicato da Reporter Senza Frontiere (RSF) il 3 maggio.

L’indice è determinato da cinque fattori, tra cui la sicurezza del paese, il quadro giuridico e il contesto economico, politico e socio-culturale.

A livello mondiale, secondo l’organizzazione, è l’indicatore politico che è diminuito maggiormente, creando grandi sfide per la libertà di stampa.

“RSF vede un preoccupante declino nel sostegno e nel rispetto per l’autonomia dei media e un aumento della pressione da parte dello Stato o di altri attori politici”, si legge nel rapporto .

Nell’Europa orientale e nell’Asia centrale, la censura sui media si è intensificata “in uno spettacolare mimetismo dei metodi repressivi russi”, ha scritto RSF.

Secondo il rapporto, la guerra su vasta scala della Russia contro l’Ucraina ha avuto un impatto notevole sull’ecosistema dei media e sulla sicurezza dei giornalisti.

“La guerra lanciata dalla Russia il 24 febbraio 2022 minaccia la sopravvivenza dei media ucraini. In questa guerra dell’informazione, l’Ucraina è in prima linea nella resistenza contro l’espansione del sistema di propaganda del Cremlino “, ha affermato Reporter Senza Frontiere.

L’organizzazione ha aggiunto che, nonostante ciò, l’Ucraina è salita di 18 posizioni nell’ultimo anno grazie al miglioramento del suo indicatore di sicurezza – meno giornalisti uccisi – e del suo indicatore politico.

Secondo l’Istituto per l’informazione di massa (IMI), dal 2014 sono stati uccisi complessivamente 83 operatori dei media a causa della guerra della Russia contro l’Ucraina. Oltre 25 giornalisti ucraini rimangono prigionieri in Russia, ha detto a gennaio Yaroslav Yurchyshyn, capo della commissione per la libertà di parola del parlamento ucraino.

L’Ucraina è uno dei pochi tra i 29 paesi valutati da Freedom House nel rapporto Nations in Transit 2024 pubblicato ad aprile che si sta muovendo con successo verso la democrazia in un contesto di crescenti tendenze antidemocratiche.