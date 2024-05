Israele. Ritrovato il corpo di Elyakim Libman. Si pensava fosse uno degli ostaggi dal 7 ottobre

AgenPress – Un israeliano di nome Elyakim Libman che si pensava fosse stato rapito da Hamas durante gli attacchi del 7 ottobre, è stato dichiarato morto venerdì dopo che il suo corpo è stato ritrovato in Israele.

L’IDF ha detto che i rappresentanti militari, insieme ai membri dell’Istituto di medicina legale e del Ministero della sanità, hanno informato la famiglia dei risultati.

Inizialmente si pensava che il 23enne fosse stato preso in ostaggio, poiché il suo corpo non era stato ritrovato. Secondo quanto riportato dai media in lingua ebraica, i suoi resti sarebbero stati sepolti accidentalmente insieme a un’altra vittima del festival Supernova.

Alcune vittime dei massacri di Hamas hanno avuto i corpi bruciati o mutilati in altro modo in modo irriconoscibile, rendendo difficile l’identificazione. A dicembre, le autorità avevano scoperto che i resti di un’altra vittima, Shani Gabay, erano stati sepolti per errore insieme a quelli di un’altra donna.

La dichiarazione della morte di Libman si basava su “risultati identificati a seguito di un’indagine complessa” condotta dall’IDF, dalla polizia, dall’Istituto di medicina legale e dal Ministero della sanità, hanno detto venerdì i militari.

In un post su Facebook al momento dell’attacco, il padre di Libman, Eliyahu, ha detto che un’altra guardia gli aveva detto che suo figlio aveva aiutato a salvare altri prima di tentare di scappare. È stato visto l’ultima volta mentre cercava di aiutare due donne gravemente ferite. Un’altra guardia di sicurezza sopravvissuta ha raccontato loro che Libman e il suo amico Eitan Mor si sono fermati per aiutare una donna ferita. L’altra guardia, Moshe, li implorò di salvarsi, ma loro non volevano lasciarla. Quella fu l’ultima volta che Moshe vide Elyakim ed Eitan.

Durante l’attacco del 7 ottobre sono state uccise circa 1.200 persone. Più di 360 delle persone uccise partecipavano al festival.

Circa 130 ostaggi tra gli oltre 250 rapiti da Hamas durante il suo attacco senza precedenti rimangono dispersi. Si presume che almeno 34 di loro siano morti. Gli altri sono stati rilasciati o salvati.