Israele. Non è il momento di parlare di doni per il popolo palestinese. Respinta la soluzione dei due Stati

AgenPress – Un portavoce dell’ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha respinto per il momento qualsiasi discussione su uno Stato palestinese.

“Ora non è il momento di parlare di doni per il popolo palestinese”, ha detto giovedì in una conferenza stampa Avi Hyman, portavoce della Direzione nazionale della diplomazia pubblica nell’ufficio del primo ministro. “Qui è Israele, siamo ancora all’indomani del massacro del 7 ottobre”, ha detto Hyman.

“Ora è il momento della vittoria – vittoria totale contro Hamas. E continueremo sulla strada verso la vittoria. Tutte le discussioni sul giorno dopo Hamas si svolgeranno il giorno dopo Hamas.”

Il presidente Joe Biden ha chiarito che spera che un accordo di cessate il fuoco, che vedrebbe il rilascio degli ostaggi israeliani e dei prigionieri palestinesi, possa portare a una pace più duratura “ sulla base della soluzione dei due Stati”.