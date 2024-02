Stoltenberg. Nato si prepari a confronto decennale con Mosca. Sostenere l’Ucraina contro uno stato imperialista e genocida

AgenPress – L’Occidente non cerca la guerra con la Russia, ma dovrebbe comunque “prepararsi per uno scontro che potrebbe durare decenni”. Lo ha dichiarato il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg al quotidiano tedesco Welt Am Sonntag.

Secondo il capo della NATO, è impossibile permettere a Vladimir Putin di vincere la guerra contro l’Ucraina, perché non vi è alcuna garanzia che in questo caso l’aggressione russa non si estenderà ad altri paesi.

Pertanto, la migliore protezione oggi è sostenere l’Ucraina e investire nelle capacità militari della NATO, ha affermato il Segretario generale.

Ha sottolineato la necessità di rinnovare ed espandere la base industriale per aumentare le consegne di armi all’Ucraina e allo stesso tempo ricostituire le scorte della NATO. Ciò significa accelerare il tasso di produzione rispetto al periodo pacifico, ha affermato il capo dell’alleanza.

Stoltenberg ha ricordato che Putin sta preparando l’economia russa per una lunga guerra. L’Alleanza deve anche fare di più per la propria sicurezza.

L’ex ambasciatore degli Stati Uniti presso la NATO ed ex rappresentante del Dipartimento di Stato americano per l’Ucraina Kurt Volker ha affermato che la guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina rappresenta una minaccia per tutta l’Europa, poiché testimonia la trasformazione della Russia in un paese imperialista, Stato autoritario e genocida.

I funzionari dei paesi della NATO hanno espresso crescenti preoccupazioni per la mancanza di preparazione dell’alleanza per un conflitto con la Russia dall’inizio dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina.

Il tenente ammiraglio Rob Bauer, presidente del Comitato militare della NATO, ha affermato a gennaio che i civili nei paesi della NATO dovrebbero essere pronti alla prospettiva di una guerra totale con la Russia entro i prossimi 20 anni.

La possibilità di un conflitto diretto con la Russia dipende probabilmente dall’esito della guerra in Ucraina, hanno detto funzionari occidentali.

“Se (il presidente russo Vladimir) Putin vince in Ucraina, non vi è alcuna garanzia che l’aggressione russa non si estenda ad altri paesi”, ha avvertito Stoltenberg .

La NATO deve migliorare le proprie capacità militari, ha affermato Stoltenberg, aggiungendo che “la deterrenza funziona solo se è credibile”.

L’economia russa è sempre più sul piede di guerra, ha affermato Stoltenberg, e la NATO dovrebbe fare di più per tenere il passo.

“Dobbiamo ripristinare ed espandere la nostra base industriale più rapidamente in modo da poter aumentare le consegne in Ucraina e ricostituire le nostre scorte”.