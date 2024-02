Gaza. Ministero Sanità Hamas. Trovata morta la piccola Hind. Mezzaluna Rossa accusa l’esercito israeliano

AgenPress – Dodici giorni dopo la sua scomparsa a seguito di un bombardamento israeliano sulla sua auto di famiglia, il corpo della bambina di sei anni Hind Rajab , insieme ai corpi di cinque membri della sua famiglia, sono stati ritrovati nel quartiere Tal Al-Hawa di Gaza. Città, secondo quanto riferito.

Fonti mediche hanno riferito che la famiglia di Hind ha trovato il suo corpo questa mattina insieme ai corpi di coloro che erano nel veicolo, circondato dai carri armati di occupazione, nelle vicinanze della rotonda finanziaria nel quartiere di Tal Al-Hawa.

La Mezzaluna rossa palestinese ha detto che anche due dei suoi paramedici Zaino e al-Madhoun, che erano partiti in missione per salvare la bambina, Hind, sono stati trovati morti dopo aver perso i contatti con loro per 12 giorni.

Ha, inoltre, affermato che l’occupazione ha deliberatamente preso di mira l’ambulanza immediatamente dopo il suo arrivo sul posto, poiché è stata trovata a pochi metri dal veicolo contenente il bambino Hind, nonostante avesse ottenuto un coordinamento preventivo per consentirne l’arrivo sul posto.

L’incidente in cui ha preso di mira Hind e i membri della sua famiglia ha scosso il mondo, poiché gli appelli per ritrovarla non si sono fermati dopo 12 giorni in cui hanno perso i contatti con lei insieme a due paramedici della Mezzaluna Rossa palestinese (RPC) Youssef Zaino e Ahmed Al-Madhoun, che è andato in missione per salvarla.

Hind Rajab, insieme a suo zio, sua moglie e i loro figli sono rimasti bloccati in un veicolo circondato dalle forze israeliane, vicino a una stazione di servizio a Gaza. La famiglia di Hind stava fuggendo a piedi dalla loro località dopo che i carri armati israeliani avevano raggiunto l’area per un assalto. Sua madre l’ha messa in macchina con alcuni dei suoi parenti perché trovava il tempo troppo rigido per essere sopportato da Hind.

La madre di Hind, Wissam Rajab, ha sentito degli spari mentre lasciava il posto e ha chiamato la Mezzaluna Rossa per informarla che un’auto che trasportava sua figlia e altri membri della famiglia erano stati colpiti da colpi di arma da fuoco, come riportato dal Middle East Eye.

All’inizio, Wissam pensava che fossero tutti morti, ma ha ricevuto una telefonata da suo cugino quindicenne Layan Hamadeh, che le ha detto che lei e Hind erano rimasti feriti mentre sparavano mentre tutti gli altri erano stati uccisi. “Non voglio morire. Per favore, chiama un’ambulanza per salvarci. Ho paura, i carri armati sono a 500 metri da me”, ha detto Layan durante la chiamata, come citato da MEE.

Quando la chiamata è stata interrotta, Rajab ha pensato che fossero stati uccisi entrambi. Ha provato a raggiungerli di nuovo e alla chiamata ha risposto Hind che le ha detto che era viva, ma Layan è stata martirizzata.

Layan è stato colpito alla testa ed era coperto di sangue. La nonna di Hind le ha detto di coprire il viso di Layan e le ha chiesto di non guardarlo per evitare di farsi prendere dal panico. Hind soffriva perché il suo braccio, la gamba e la schiena erano feriti.

Wissam ha collegato sua figlia alla linea di assistenza della Mezzaluna Rossa palestinese con una chiamata a tre e ha chiesto aiuto. Il PRCS ha diffuso la registrazione audio della telefonata, nella quale si sentivano gli spari e le suppliche della bambina.

“Non lasciarmi. Ho freddo, fame e paura. Ho paura del buio, vieni a prendermi”, aveva detto. Yousef Zeino e Ahmed Al Madhoun sono stati inviati a salvare Hind con un’ambulanza. Gli agenti della PRCS sono rimasti a disposizione di Hind per più di tre ore e hanno cercato di calmarla.

La Mezzaluna Rossa Palestinese (PRCS) nella Striscia di Gaza aveva invitato la comunità internazionale a esercitare pressioni sul governo israeliano affinché rivelasse la sorte di due membri del suo staff e della bambina .

L”appello era stato lanciato in un post sui social media giovedì, 122 ore dopo la scomparsa dei membri del suo staff Youssef Zeino e Ahmed al-Madhoon e di Hind Rajab nel quartiere Tal Al-Hawa di Gaza City.

“Facciamo appello urgentemente alla comunità internazionale affinché eserciti pressione sulle autorità di occupazione israeliane affinché rivelino dove si trovano Hind e la squadra PRCS”, aveva affermato il gruppo.

Hind rimasta intrappolata aveva i contatti con la Mezzaluna Rossa palestinese. “Ci stanno sparando. Ci stanno sparando! Il carro armato è proprio accanto a noi”, aveva detto Hamadeh al centralinista durante la telefonata, seguita dal suono di urla dall’interno del veicolo e da una raffica di colpi di arma da fuoco.

La Mezzaluna Rossa Palestinese aveva pubblicato una registrazione audio di alcune delle conversazioni telefoniche di tre ore di Hind con gli operatori disperati lunedì mentre aspettavano che i combattimenti nella zona si calmassero prima di inviare aiuti.

“La storia di Hind e Layan è una delle centinaia di chiamate che i nostri team ricevono ogni giorno. In molti casi non siamo in grado di aiutare perché l’occupazione (israeliana), ovunque abbia carri armati, dichiara l’area zona militare nonostante la presenza di civili “, ha detto il portavoce della Mezzaluna Rossa Nebal Farsakh.

Secondo le autorità sanitarie di Gaza, l’assalto israeliano a Gaza ha ucciso più di 27.000 palestinesi, ha provocato lo sfollamento della maggior parte dei 2,3 milioni di abitanti della Striscia e ha fatto precipitare l’enclave costiera sotto blocco in una catastrofe umanitaria.

Israele afferma che il suo obiettivo è distruggere Hamas, il gruppo militante che ha condotto un attacco a sorpresa contro le città e le basi militari israeliane meridionali il 7 ottobre, in cui sono state uccise 1.200 persone e più di 240 sequestrate come ostaggi.