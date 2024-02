Gaza. Hrw e Hamas avvertono che l’ evacuazione di massa di Rafah avrebbe “conseguenze catastrofiche”

AgenPress – Human Rights Watch (HRW) ha messo in guardia sulle ripercussioni dell’evacuazione forzata degli sfollati palestinesi a Rafah mentre Israele pianifica un’escalation militare nella città meridionale di Gaza.

“Costringere più di un milione di palestinesi sfollati a Rafah a evacuare nuovamente senza un posto sicuro dove andare sarebbe illegale e avrebbe conseguenze catastrofiche”, ha detto Nadia Hardman, ricercatrice per i diritti dei rifugiati e dei migranti di HRW. “Non c’è nessun posto sicuro dove andare a Gaza. La comunità internazionale dovrebbe agire per prevenire ulteriori atrocità”.

HRW ha affermato che l’esercito israeliano ha la responsabilità di proteggere i civili indipendentemente dal fatto che evacuino o meno.

“I civili che non evacuano in seguito agli avvertimenti sono ancora pienamente protetti dal diritto umanitario internazionale”, ha affermato HRW. “Molti civili potrebbero non essere in grado di prestare ascolto all’avviso di evacuare per motivi di salute, disabilità, paura o mancanza di altro posto dove andare”.

La dichiarazione di HRW arriva dopo che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ordinato alle forze israeliane di pianificare “l’evacuazione della popolazione” da Rafah, aggiungendo che l’esercito israeliano “presto entrerebbe a Rafah, l’ultimo bastione di Hamas” che avverte che un’offensiva israeliana su Rafah, sulla punta meridionale della Striscia di Gaza, potrebbe provocare “decine di migliaia di morti e feriti”. “Avvertiamo di una catastrofe e di un massacro che potrebbe provocare decine di migliaia di martiri e feriti”, ha dichiarato il movimento islamista in un comunicato, aggiungendo di ritenere “l’amministrazione americana, la comunità internazionale e l’occupazione israeliana” responsabili di queste possibili conseguenze.