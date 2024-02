Unione Naz. Consumatori: replica alla Rai su Sanremo e PoltroneSofà

AgenPress. L’Unione Nazionale Consumatori replica alla Rai secondo la quale quella di PoltroneSofà è un’operazione di product placement e quindi non è regolamentata con l’obbligo della scritta ‘messaggio promozionale’.

“Il punto è proprio questo, ovvero se sia davvero un’operazione di product placement o un messaggio promozionale. E’ assolutamente vero che appare più volte la sovraimpressione che avvisa dell’inserimento di prodotti commerciali all’interno del festival, ma a parte il fatto che questo non accade durante il siparietto, la questione è che il product placement consiste nel posizionamento di prodotti o marchi all’interno di un programma televisivo senza però interrompere il suo filo narrativo e la naturale struttura della trasmissione. Qui invece non ci si limita a esibire il divano (per il quale bastava l’avviso fatto dalla Rai), ma c’è uno spettacolino e i divani sono diventati parte dello show.

Amadeus smette di presentare canzoni, interrompendo così il contesto narrativo, e scende apposta in platea per incontrare i testimonial e far vedere i prodotti dell’azienda, ossia i divani e i testimonial sono diventati uno show a sé stante, peraltro, almeno nelle prime due serate, senza alcuna discontinuità con lo spettacolo. Ieri almeno Amadeus è andato nel foyer del teatro per incontrarli, nelle prime due serate nemmeno questo” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Sembra più una telepromozione (per la quale la legge obbliga alla scritta in sovraimpressione) che non un’operazione di product placement. Inoltre, non solo le telepromozioni, ma anche la pubblicità deve essere palese e chiaramente riconoscibile come tale. In ogni caso abbiamo chiesto appunto alle Authority di pronunciarsi sul punto e chiarire i confini” conclude Dona.