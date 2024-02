Usa. Primo sì del Senato al nuovo disegno di legge che prevede 95 mld di aiuti a Ucraina, Israele e Taiwan

AgenPress – Il Senato ha votato giovedì pomeriggio per procedere a un disegno di legge ridotto che fornirebbe aiuti a Israele, Ucraina e Taiwan, un giorno dopo che i repubblicani alla Camera hanno respinto un disegno di legge bipartisan sulla sicurezza delle frontiere e sugli aiuti esteri.

Il voto di 67-32 significa che il Senato può iniziare a prendere in considerazione il pacchetto da 95 miliardi di dollari, anche se i prossimi passi sono incerti e non è ancora chiaro quali saranno i voti per l’approvazione finale della Camera.

“Questo è un buon primo passo. Questo disegno di legge è essenziale per la nostra sicurezza nazionale”, ha dichiarato il leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer, DN.Y.

“La mancata approvazione di questo disegno di legge non farebbe altro che incoraggiare autocrati come Putin e Xi, che non vogliono altro che il declino dell’America. Ora che siamo sul disegno di legge, speriamo di raggiungere un emendamento con i nostri colleghi repubblicani sugli emendamenti”.

Ha detto che il Senato continuerà a farlo “fino a quando il lavoro non sarà finito”.

Mentre quasi tutti i democratici sono favorevoli all’approvazione, i repubblicani al Senato sono divisi sull’opportunità di approvare il disegno di legge o di ostruzionizzarlo. Hanno tenuto una riunione mattutina per discutere le loro opzioni e le potenziali richieste di emendamenti per concludere rapidamente l’approvazione.

“Penso che se riusciamo a farcela, dovremmo usare ogni leva possibile per ottenere i giusti voti per gli emendamenti”, ha detto il senatore Kevin Cramer, RN.D. “In ogni caso, non sarà una cosa veloce.”

Il senatore Mike Rounds, RS.D., che ha votato per procedere con il disegno di legge dopo essersi opposto mercoledì, ha detto che i repubblicani hanno discusso del tentativo di aggiungere emendamenti sui confini al nuovo accordo, “ma chiaramente dalla nostra parte ci sono molte persone quella sensazione che i commenti dell’ex presidente significassero che davvero non voleva vedere qualcosa del genere in questo momento. E questo ha avuto un enorme peso dalla nostra parte”.

Alcuni senatori hanno indicato che l’Aula potrebbe restare nel fine settimana per completarlo. E il senatore Rand Paul, repubblicano, ha promesso di impedire al Senato di accelerare il processo, che richiederebbe il consenso unanime di tutti i 100 senatori.

“Devi portarlo a una conclusione e poi noi, come conferenza, dovremo assumerci la responsabilità del risultato se scegliamo di fermarlo”, ha detto il senatore Thom Tillis, RN.C.. “Penso che Schumer farebbe bene a tenerci qui finché non ce ne sbarazzeremo. Queste persone dicono che dobbiamo rinfrescarci o prenderci qualche settimana di pausa: non capisco.

L’attuale sforzo potrebbe essere l’ultima occasione per approvare gli aiuti all’Ucraina nel prossimo futuro, un’alta priorità per il presidente Joe Biden, sostenuta da molti parlamentari al Congresso ma osteggiata da un’ampia fazione di conservatori in entrambe le Camere.

Se il disegno di legge passasse al Senato a guida democratica, andrebbe alla Camera controllata dal GOP, dove anche le prospettive sono incerte. Il portavoce Mike Johnson, R-La., non ha indicato mercoledì se avrebbe consentito una votazione in sala, dicendo: “Vedremo cosa fa il Senato”.

I senatori preferiscono concludere il pacchetto di aiuti prima che inizi una pausa di due settimane la prossima settimana. Successivamente, la priorità del Congresso sarà la scadenza dei finanziamenti governativi all’inizio di marzo.

Mercoledì pomeriggio il Senato ha bloccato il disegno di legge sul confine con un voto 49-50, con solo quattro senatori del GOP a votare . I repubblicani hanno ostacolato l’accordo raggiunto, affermando che non sarebbe stato sufficiente per combattere il numero record di attraversamenti di migranti al confine meridionale, dopo aver inizialmente chiesto disposizioni sul confine nel disegno di legge. Il leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer, DN.Y., ha quindi cercato di andare avanti con un pacchetto di aiuti autonomo per Israele e Ucraina, senza le disposizioni sui confini.

“Ci aggiorneremo fino a domani e daremo ai nostri colleghi repubblicani la notte per capirsi”, ha detto Schumer mercoledì sera prima di aggiornare il Senato. “Torneremo domani a mezzogiorno e speriamo che questo dia ai repubblicani il tempo di cui hanno bisogno. Domani si voterà”.

Oltre agli aiuti esteri, il pacchetto ridotto includerebbe anche disposizioni contro il traffico di fentanil, ha affermato un assistente democratico del Senato.

Il nuovo disegno di legge sugli aiuti esteri è stato accolto con scetticismo dai repubblicani del Senato durante un pranzo di mercoledì scorso, hanno detto tre fonti presenti nella stanza.

Il senatore Marco Rubio, della Florida, aveva previsto giovedì scorso che il voto procedurale su un disegno di legge sugli aiuti sarebbe passato, senza chiarezza su ciò che verrà dopo.