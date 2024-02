Usa. Corte Suprema scettica nei confronti della sentenza del Colorado che esclude Trump dal ballottaggio

AgenPress – La Corte Suprema ha espresso profondo scetticismo sul fatto che il Colorado avesse il potere di rimuovere l’ex presidente Donald Trump dalle primarie repubblicane a causa delle sue azioni nel tentativo di ribaltare i risultati delle elezioni del 2020.

Durante la discussione durata due ore, la maggioranza dei giudici sembrava pensare che gli Stati non hanno un ruolo nel decidere se un candidato presidenziale può essere escluso dalla candidatura in base a una disposizione del 14° emendamento della Costituzione che vieta alle persone che “si sono impegnate in un’insurrezione” di partecipare. ricoprire l’incarico.

I giudici hanno espresso preoccupazione per gli Stati che giungono a conclusioni diverse sulla possibilità di candidarsi e molti hanno indicato che solo il Congresso potrebbe far rispettare la disposizione in questione.

Nel corso della discussione, i giudici hanno appena toccato la questione sostanziale al centro del caso: se Trump abbia partecipato o meno a un’insurrezione. È improbabile che la sentenza dipenda da questa questione.

La Corte Suprema, che ha una maggioranza conservatrice di 6 voti favorevoli e 3 contrari, sta affrontando diverse questioni legali nuove e consequenziali riguardanti la Sezione 3 del 14° Emendamento, emanato sulla scia della Guerra Civile. Gli elettori del Colorado hanno intentato una causa dicendo che Trump dovrebbe essere escluso a causa dei suoi sforzi per sfidare i risultati delle elezioni del 2020 in eventi che hanno portato all’attacco del 6 gennaio al Campidoglio.

Nei commenti ai giornalisti dopo la conclusione dell’udienza della Corte Suprema, l’ex presidente Donald Trump ha affermato che “non c’erano armi, non c’era niente”.

L’affermazione di Trump è falsa. Le persone che sono entrate illegalmente nell’area del Campidoglio durante la rivolta del 6 gennaio erano armate di pistole e di un’ampia varietà di altre armi, tra cui pistole stordenti , coltelli , manganelli , mazze da baseball e spray chimici . Il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato in un aggiornamento ufficiale del gennaio 2024 che 116 delle persone accusate in relazione alla rivolta “sono state accusate di essere entrate in un’area riservata con un’arma pericolosa o mortale”.

La condotta di Trump durante l’attacco al Campidoglio del 6 gennaio lo squalifica dalle cariche federali, hanno affermato gli elettori del Colorado nella loro causa, depositata l’anno scorso presso il tribunale statale . Dopo un processo durato cinque giorni, un giudice ha ritenuto che Trump fosse stato coinvolto in un’insurrezione , ma non era un “ufficiale degli Stati Uniti” e ha rifiutato di rimuoverlo dalla votazione. Con una decisione 4-3 a dicembre, la Corte Suprema del Colorado ha annullato la sentenza e lo ha escluso dal ballottaggio. La Corte Suprema ha accettato di esaminare il caso a gennaio.

La sezione 3, mirata a impedire agli ex confederati di tornare al potere nel governo degli Stati Uniti, afferma che chiunque abbia precedentemente prestato servizio come “ufficiale degli Stati Uniti” e sia stato poi coinvolto in un’insurrezione sarebbe escluso dalle cariche federali.

Ma durante la discussione orale, i giudici hanno respinto l’idea che la disposizione possa essere applicata dagli Stati.

Il presidente della Corte Suprema John Roberts ha affermato che “il punto centrale” del 14° emendamento era limitare il potere statale dopo la guerra civile nel tentativo di allineare gli stati confederati e si è chiesto perché avrebbe dato agli stati la possibilità di espellere un candidato presidenziale dal ballottaggio. .

“Non sarebbe quello l’ultimo posto in cui cercheresti l’autorizzazione per gli stati, compresi gli stati confederati, per… applicare il processo elettorale presidenziale?”

Adottando un approccio simile, il giudice conservatore Brett Kavanaugh ha affermato che è chiaro dal linguaggio del 14° emendamento che “il Congresso ha il ruolo primario qui”, citando una sentenza dell’era della guerra civile molto discussa nel briefing che ha segnato una prima interpretazione della disposizione. .

I giudici si sono anche interrogati sulle implicazioni pratiche del consentire l’interpretazione della disposizione Stato per Stato.

“Penso che la domanda che bisogna affrontare sia perché un singolo stato dovrebbe decidere chi diventerà presidente degli Stati Uniti”, ha detto a Jason Murray, l’avvocato che rappresenta gli elettori del Colorado, la giudice Elena Kagan, uno dei tre giudici liberali.

“Sembra davvero straordinario, vero?” lei ha aggiunto. Il giudice Amy Coney Barrett, un conservatore, ha fatto eco a questo sentimento, dicendo che “semplicemente non sembra una chiamata di stato”.

Il giudice conservatore Samuel Alito è stato tra coloro che hanno definito “una situazione ingestibile” gli Stati che giungono a conclusioni divergenti sulla questione.

Roberts aveva previsto che se la sentenza del Colorado fosse stata confermata, alcuni stati avrebbero espulso dal ballottaggio altri candidati presidenziali, sia repubblicani che democratici, e avrebbero seminato il caos nelle elezioni presidenziali. “Questa è una conseguenza piuttosto scoraggiante”.