Matteo Salvini incontra gli europarlamentari Lega

AgenPress. La delegazione della Lega al Parlamento europeo ha incontrato oggi a Bruxelles il leader della Lega Matteo Salvini, vice premier e Ministro delle Infrastrutture e dei Traporti.

“Numerosi gli argomenti trattati, a cominciare dalle battaglie della Lega in Europa, che saranno al centro della campagna elettorale per le europee 2024: difesa dei confini, lotta all’immigrazione clandestina, contrasto del fondamentalismo islamico, tutela del Made in Italy e dei posti di lavoro, sostegno alle imprese e agli agricoltori.

C’è grande entusiasmo e grande voglia di cambiare questa Europa”, dichiarano gli europarlamentari Marco Zanni, presidente gruppo ID, e Marco Campomenosi, capo delegazione della Lega al Parlamento europeo.