Israele chiede fine attività dell’Unrwa. E’ il “braccio civile di Hamas a Gaza”. Onu assuma azioni immediate

AgenPress – Il ministro degli Esteri israeliano ha accusato l’UNRWA, l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, di fungere da “braccio civile di Hamas a Gaza”, poiché ha affermato che Israele sta lavorando per ottenere sostegno transnazionale per fermare le attività dell’agenzia dopo la fine della guerra.

L’UNRWA “non farà parte del giorno dopo”, ha detto il ministro degli Esteri Israel Katz, accusando l’agenzia di ostacolare la pace e di “aiutare le attività terroristiche”.

Le dichiarazioni di Katz fanno seguito alle accuse provenienti da Israele secondo cui diversi dipendenti dell’UNRWA sarebbero stati coinvolti negli attacchi di Hamas del 7 ottobre.

L’UNRWA ha da allora licenziato i 12 operatori umanitari accusati. Non è stato immediatamente chiaro in che modo i lavoratori fossero accusati di partecipazione, né il loro livello di anzianità. L’agenzia impiega circa 13.000 palestinesi.

Israele accusa da tempo l’UNRWA di collusione con Hamas, il gruppo militante che governa Gaza e ha lanciato gli attacchi il 7 ottobre.

“Chiediamo all’Onu di assumere azioni immediate contro la leadership dell’Unrwa”, ha aggiunto dopo aver ringraziato Usa e Canada per la decisione di sospendere i finanziamenti all’Unrwa.

“Per anni abbiamo messo in guardia: l’Unrwa perpetua il tema dei rifugiati, ostacola la pace e serve come braccio civile di Hamas a Gaza”. Katz – che si è augurato che altri Paesi seguano l’esempio dei Usa e Canada – ha sottolineato che l’Unrwa “deve pagare un prezzo per le sue azioni. L’Unrwa non è la soluzione”.