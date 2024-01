Usa. Trump torna in tribunale per testimoniare nel processo per diffamazione contro E. Jean Carroll

AgenPress – Donald Trump è salito sul banco dei testimoni nel secondo processo per diffamazione di E Jean Carroll, segnando la prima volta che ha fornito una testimonianza in tribunale relativa alla sua denuncia di violenza sessuale contro di lui.

La testimonianza di Trump è durata meno di cinque minuti poiché il giudice in questo caso, Lewis Kaplan, ha limitato in modo significativo ciò che l’ex presidente avrebbe potuto dire in tribunale. Nel maggio dello scorso anno, una giuria ha assegnato a Carroll 5 milioni di dollari dopo aver scoperto che Trump l’aveva abusata sessualmente e diffamata; Kaplan ha detto che la determinazione fattuale dei giurati nel primo procedimento sarà accettata in questo processo, il che significa che stanno solo soppesando i danni.

Trump ha trasformato le sessioni del tribunale in eventi quasi-campagna, sostenendo che ogni processo è parte di un tentativo dell’establishment democratico di impedire il suo ritorno alla Casa Bianca per un secondo mandato.

Trump, che è tornato in tribunale dopo la vittoria alle primarie residenziali repubblicane di martedì nel New Hampshire , si è limitato a dire ciò che ha potuto dire, ma ha comunque definito “falsa” l’accusa di Carroll – un’affermazione che il giudice distrettuale americano Lewis Kaplan ha ordinato di cancellare dal verbale. .

Alla domanda se avesse mantenuto le sue affermazioni in una deposizione del 2022 in cui definiva le sue accuse una “bufala” e una “truffa”, Trump ha risposto: “100%. Sì”. Alla domanda se avesse mai dato istruzioni a qualcuno di ferire Carroll, ha testimoniato: “No. Volevo solo difendere me stesso, la mia famiglia e, francamente, la presidenza”. Il giudice ha ordinato tutto dopo la parola “no” cancellata.

Alla domanda nel controinterrogatorio se questo fosse il primo processo che coinvolge Carroll a cui ha partecipato, Trump ha risposto: “Sì”.

Jean Carroll chiede più di 10 milioni di dollari di risarcimento danni per diffamazione da parte di Trump in un tribunale federale di New York, che ha il potere solo di imporre una sanzione civile, non una condanna penale.

Trump – che una giuria ha ritenuto responsabile di violenza sessuale nei confronti di Carroll in un caso civile federale separato a New York – ha preso posizione per negare di aver incaricato qualcuno di danneggiare Carroll con le sue dichiarazioni.

Il giudice Lewis Kaplan ha limitato Trump a tre domande poste dai suoi avvocati, alle quali poteva solo rispondere sì o no per impedirgli di divagare dal caso.

“Dice qualcosa che consideravo falso”, ha iniziato a dire Trump prima che Kaplan lo interrompesse.

“Questa non è l’America”, dice Trump lasciando l’aula dopo la sua breve apparizione.

Trump affronta separatamente una serie di procedimenti penali, incluso il suo presunto tentativo di rovesciare i risultati delle elezioni del 2020, che ha perso contro Biden, e un caso di frode civile.

Durante la notte, l’ex presidente repubblicano ha scatenato una serie di attacchi contro Carroll, utilizzando la sua piattaforma Truth Social per denigrarla e negare la veridicità delle sue prove nel corso di 37 messaggi.

Carroll, 80 anni, sostiene che Trump l’ha diffamata nel 2019, quando ha reso pubbliche per la prima volta le sue accuse di aggressione, dicendo che “non è il mio tipo”.

Prima che Trump prendesse posizione e fuori dalla presenza della giuria, il giudice ha osservato che il verdetto del processo precedente , che giudicava Trump responsabile di abuso sessuale e diffamazione, limitava ciò che Trump poteva dire sul banco dei testimoni.

Carroll chiede almeno 10 milioni di dollari di risarcimento danni per “ lesione alla sua reputazione , umiliazione e angoscia mentale nella sua vita pubblica e privata”, oltre a un importo non specificato in danni punitivi per “punire Trump per aver agito maliziosamente e per scoraggiare Trump e altri” dal continuare a diffamarla. Un esperto che ha testimoniato a nome di Carroll ha stimato che il costo solo per riparare la sua reputazione sarebbe compreso tra 7 e 12 milioni di dollari.

La giuria ha ascoltato l’ex presidente prima della sua testimonianza; Gli avvocati di Carroll hanno riprodotto un frammento di una conferenza stampa tenuta dopo il tribunale la scorsa settimana in cui ha definito la sua affermazione secondo cui Trump l’ha aggredita sessualmente in un grande magazzino di Manhattan negli anni ’90 una “storia truccata e inventata”. Alla giuria sono stati anche mostrati alcuni dei suoi post sulla sua piattaforma di social media Truth Social che la attaccavano prima di mostrare estratti della sua deposizione videoregistrata di ore nel 2022 sul caso, in cui si vantava ripetutamente della sua ricchezza.