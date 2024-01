AgenPress. “Regionali? Il mandato lungo dei governatori non porta bene, come può raccontarle Formigoni, beatificato nei primi tre, travolto – senza grandi colpe – durante il quarto. Come diceva Goethe: ‘bisogna sapersi fermare in tempo”.

A dirlo Gianfranco Rotondi, presidente della “Democrazia Cristiana con Rotondi” in un’intervista al quotidiano L’Identità.