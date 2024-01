Carceri, Mirabelli (PD): Relazione di Nordio imbarazzante, sbagliata e rinunciataria

AgenPress. “Le dichiarazioni di oggi del ministro Nordio sulla situazione delle carceri nel nostro Paese sono imbarazzanti e dimostrano la totale mancanza di una strategia per combattere il sovraffollamento e migliorare le condizioni di detenzione.

Da una parte si rivendica una illusoria buona situazione nelle carceri italiane in rapporto agli altri Paesi e dall’altra si indica come unica soluzione per ridurre il sovraffollamento quella di far espiare agli stranieri la pena nel loro Paese. E di fronte ai suicidi e al disagio psichiatrico il ministro si dichiara impotente considerando colpevolmente questi come effetti collaterali non evitabili.

Non c’è nessuna politica e dal vocabolario del ministro sono sparite parole decisive: il carcere come estrema ratio, le pene alternative, il lavoro e formazione per i detenuti. Sul carcere una relazione rinunciataria e sbagliata”.

Lo scrive su Facebook il senatore Franco Mirabelli, Vicepresidente del Gruppo PD al Senato e componente della Commissione Giustizia del Senato.