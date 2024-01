AgenPress. Secondo il comando militare degli Stati Uniti per il Medio Oriente gli Houthi nello Yemen hanno colpito una nave di proprietà americana con un missile, ma non sono stati segnalati feriti o danni significativi e la nave sta continuando il suo viaggio. Il missile che ha colpito la nave è uno dei tre lanciati dagli Houthi: gli altri due non hanno raggiunto il mare.

La nave è stata colpita in risposta agli attacchi di Stati Uniti e Regno Unito contro gli Houthi nello Yemen.