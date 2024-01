Gaza. Hamas pubblica video con i corpi di due ostaggi. Noa Argamani è viva: “uccisi da attacchi Idf”

AgenPress – Hamas ha diffuso domenica un video che mostrava tre ostaggi israeliani che esortano il loro governo a fermare l’offensiva contro il gruppo islamico palestinese e ad ottenere il loro rilascio . La pubblicazione delle immagini avviene mentre entrambe le parti in conflitto commemoravano il centenario della guerra.

Il video di 37 secondi presenta Noa Argamani (26 anni), Yossi Sharabi (53 anni) e Itay Svirsky (38 anni) e si conclude con un avvertimento: “Domani vi informeremo del loro destino”.

Hamas aveva detto di aver perso i contatti con alcuni ostaggi quando le forze israeliane hanno bombardato Gaza, suggerendo che potrebbero essere stati uccisi nel processo. All’inizio della guerra il Movimento di Resistenza minacciò anche di giustiziare gli ostaggi come rappresaglia per gli attacchi militari israeliani.

Oggi si viene a sapere che sono morti Yossi Sharabi e Itay Svirsky. Lo fa intendere in un nuovo filmato pubblicato in serata Noa Argamani, la ragazza rapita che compariva nello stesso video messo su Telegram dal gruppo terroristico. Nel filmato di oggi – che in Israele non è stato pubblicato – si vedono le immagini dei due ostaggi uomini privi di vita. Secondo il racconto di Argamani, che non è stato possibile verificare, i due “sono stati uccisi in due bombardamenti israeliani separati”.

“Mi trovavo in un edificio”, ha detto Argamani nel video di Hamas. “È stato bombardato da un attacco aereo dell’IDF, un aereo da caccia F16. Sono stati lanciati tre razzi. Due dei razzi sono esplosi e l’altro no. Eravamo nell’edificio con i soldati di Al Qassam e tre ostaggi: io, Noa Argamani, Itai Svirsky e Yossef Sharabi.

“Dopo che l’edificio in cui ci trovavamo fu colpito, fummo tutti sepolti sotto le macerie. I soldati di Al Qassam mi salvarono la vita, e quella di Itai, sfortunatamente, non siamo riusciti a salvare quella di Yossi.