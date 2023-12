Putin ha fatto rinchiudere Navalny nella prigione a regime speciale nell’Artico. Una delle più dure della Russia

AgenPress – L’oppositore di Putin Alexei Navalny è stato rintracciato in una colonia penale a nord del circolo polare artico. Lo ha detto il suo portavoce, dopo che i suoi sostenitori hanno perso i contatti con lui per più di due settimane.

Navalny è stato rintracciato nella colonia penale IK-3 a Kharp, nella regione di Yamal-Nenets, a circa 1.900 km (1.200 miglia) a nord-est di Mosca, ha detto la portavoce Kira Yarmysh.

L’avvocato di Navalny è riuscito a vederlo lunedì, ha detto Yarmysh. “Alexei sta bene”.

Gli alleati di Navalny, che si stavano preparando per il suo previsto trasferimento in una colonia a “regime speciale”, il grado più duro nel sistema carcerario russo, hanno detto che non è stato visto dai suoi avvocati dal 6 dicembre e hanno lanciato l’allarme sulla sua sorte.

“Molte grazie ai nostri sostenitori, attivisti, giornalisti e media che sono preoccupati per la sorte di Alexei e che non si stancano di scrivere sulla situazione”, ha detto l’avvocato di Navalny Ivan Zhdanov.

La nuova casa di Navalny, conosciuta come la colonia del “lupo polare”, è considerata una delle prigioni più dure della Russia. La maggior parte dei prigionieri sono stati condannati per gravi crimini. Gli inverni sono rigidi e nella prossima settimana le temperature dovrebbero scendere fino a meno 28 gradi Celsius.

A circa 60 km a nord del circolo polare artico, la prigione è stata fondata negli anni ’60 come parte di quello che un tempo era il sistema GULAG dei campi di lavoro forzato sovietico, secondo il quotidiano Moskovsky Komsomolets.

“Le condizioni sono dure, con un regime speciale nel permafrost”, ha detto Leonid Volkov, un assistente di Navalny. Ha detto che era difficile comunicare con i prigionieri detenuti nel sito remoto.

L’avvocato Zhdanov ha detto che i sostenitori di Navalny hanno inviato 618 richieste di informazioni sulla sua posizione e hanno suggerito che le autorità russe volessero isolare Navalny prima delle elezioni presidenziali di marzo.

Navalny, che era stato detenuto in una colonia penale a 235 km (145 miglia) a est di Mosca, dice di essere stato imprigionato perché considerato una minaccia dall’élite politica russa. In quanto prigioniero, non può candidarsi alle elezioni.

Nega tutte le accuse per le quali è stato condannato e ritiene che il sistema giudiziario russo sia profondamente corrotto. La Russia dice che è un criminale condannato.

Navalny, che ora ha 47 anni, si è guadagnato l’ammirazione della disparata opposizione russa per essere tornato volontariamente in Russia nel 2021 dalla Germania, dove era stato curato per quello che test di laboratorio occidentali hanno dimostrato essere un tentativo di avvelenarlo con un agente nervino.

Navalny afferma di essere stato avvelenato in Siberia nell’agosto 2020. Il Cremlino ha negato di aver tentato di ucciderlo e ha affermato che non c’erano prove che fosse stato avvelenato con un agente nervino.

I suoi sostenitori lo considerano il futuro leader della Russia che un giorno uscirà di prigione per guidare il suo paese, anche se non è chiaro quanto sostegno popolare abbia Navalny in Russia.

Le autorità vedono lui e i suoi sostenitori come estremisti con legami con l’agenzia di intelligence della CIA che, secondo loro, sta cercando di destabilizzare la Russia. Hanno messo fuori legge il suo movimento, costringendo molti dei suoi seguaci a fuggire all’estero.

Il mese scorso Navalny si è lamentato del terribile stato dei denti dei detenuti nella prigione russa. “Una cattiva alimentazione, la mancanza di cibo solido, un sacco di cose dolci (il cibo più conveniente), molto tè forte, fumo e una completa assenza di cure dentistiche sono tutti questi effetti negativi”.