Nuovo incarico per Vannacci. Capo di stato maggiore del comando delle forze operative terrestri

AgenPress. Il generale Roberto Vannacci, la cui popolarità è dovuta alla pubblicazione del suo libro “Il mondo al contrario” nei prossimi giorni assumerà l’incarico di capo di stato maggiore del comando delle forze operative terrestri.

Da lunedì sarà trasferito a Roma. La precisazione della Difesa: “Non è una promozione”.

Chi fa polemica – dichiara Vannacci – ha già mostrato di non essere preparato, asserendo delle sue verità non vere. Continuo a fare il soldato, chi ha millantato una mia discesa in politica lo ha detto erroneamente, almeno per il momento, perché ho sempre detto che non mi precludo nulla nel futuro”.