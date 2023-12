Guerra Ucraina. Stoltenberg: “Dovremmo essere preparati anche alle cattive notizie”

AgenPress. Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha affermato che la NATO dovrebbe essere pronta ad accogliere cattive notizie dall’Ucraina.

“Dovremmo essere preparati anche alle cattive notizie” – ha detto – quando gli è stato chiesto se temeva che la situazione in Ucraina potesse peggiorare in futuro. “Le guerre si sviluppano in fasi. Ma dobbiamo sostenere l’Ucraina sia nei momenti buoni che in quelli cattivi.”

È fondamentale aumentare la produzione di munizioni ammettendo che i paesi della NATO non sono stati in grado di soddisfarne la crescente domanda. L’Ucraina è ora in una “situazione critica”, ma ha rifiutato di raccomandare cosa dovrebbe fare Kiev.

“Lascerò che siano gli ucraini e i comandanti militari a prendere queste difficili decisioni operative”. Ha inoltre commentato le sfide affrontate dall’industria europea della difesa.

Il capo della NATO ha affermato che è importante non permettere che i prezzi delle munizioni aumentino ora che la domanda è aumentata.

Inoltre ha detto che non ci sono stati sviluppi significativi sul campo di battaglia negli ultimi mesi. Ha rifiutato di condividere una prospettiva su ciò che potrebbe accadere dopo.

“Le guerre sono intrinsecamente imprevedibili”. “Ma sappiamo che quanto più sosteniamo l’Ucraina, tanto più velocemente la guerra finirà”.