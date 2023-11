Il dittatore Putin come i macellai di Stalin vuole completare il genocidio incompiuto in Ucraina

AgenPress – Ieri le persone in Ucraina e in tutto il mondo hanno acceso le candele in memoria dei milioni di ucraini uccisi nella carestia artificiale architettata dal regime del dittatore sovietico Joseph Stalin negli anni ’30. Nota alla storia come Holodomor , questa carestia provocata da Stalin è rimase nell’ombra sovietica per decenni.

Negli ultimi anni, un numero crescente di paesi ha finalmente riconosciuto la carestia come un atto di genocidio contro la nazione ucraina, ma nonostante questa crescente consapevolezza internazionale, molti devono ancora cogliere l’agghiacciante continuità tra il tentativo di Stalin di cancellare l’Ucraina e gli obiettivi genocidi dell’Ucraina. l’odierna invasione russa. In effetti, il presidente russo Vladimir Putin è solo l’ultimo di una lunga serie di governanti russi che hanno cercato di estinguere l’identità nazionale ucraina.

La lotta dell’Ucraina contro l’imperialismo russo risale a oltre 300 anni fa. È una storia tragica segnata da ondate di sottomissione, colonizzazione e russificazione. Gli sforzi zaristi per sopprimere l’identità ucraina non poterono impedire l’ascesa di una coscienza nazionale ucraina o impedire agli ucraini di dichiarare l’indipendenza nel caos che seguì la rivoluzione russa del 1917. Dopo anni di aspri combattimenti, i bolscevichi riuscirono infine a schiacciare il tentativo dell’Ucraina di diventare uno stato e incorporare il paese nella neonata Unione Sovietica.

Nonostante questa battuta d’arresto, il sogno di un’Ucraina indipendente è sopravvissuto. Quando Stalin prese il controllo dell’Unione Sovietica alla fine degli anni ’20, era arrivato a considerare la “questione ucraina” come una minaccia esistenziale al suo stesso impero autoritario. La sua risposta fu tipicamente selvaggia. Oltre alla carestia dell’Holodomor, Stalin ordinò lo sterminio metodico della leadership nazionale ucraina. Ciò portò all’omicidio di massa di politici, clero, accademici, scrittori, artisti e chiunque altro ritenuto capace di guidare la resistenza contro la presa del potere sovietica.

Raphael Lemkin, l’uomo che per primo coniò il termine “genocidio”, affermò in seguito che la campagna del regime di Stalin per distruggere la nazione ucraina era “il classico esempio di genocidio sovietico”.

Il genocidio di Stalin alla fine fallì, ma l’Ucraina emersa dalle macerie dell’Unione Sovietica nel 1991 era comunque una nazione profondamente traumatizzata e fortemente russificata, rimasta per gran parte sotto l’influenza informale del Cremlino. Tuttavia, un processo di guarigione nazionale era ormai finalmente avviato.

Negli anni successivi alla caduta dell’Unione Sovietica, milioni di ucraini iniziarono lentamente a scoprire per la prima volta la propria storia. Ciò ha alimentato le richieste di un più ampio rifiuto del passato imperiale e della fine delle narrazioni storiche incentrate su Mosca che obbligavano gli ucraini a onorare i loro carnefici. E così è stato che, come Stalin prima di lui, Putin è salito al potere all’inizio del millennio, dovendo affrontare una popolazione ucraina decisa a voltare le spalle all’eredità del passato imperiale.

Durante il suo regno, Putin è diventato sempre più ossessionato dall’Ucraina. È arrivato a considerare l’indipendenza ucraina come un sintomo del declino imperiale della Russia, a simboleggiare l’ingiustizia storica del collasso sovietico. Mentre la generazione emergente di ucraini post-indipendenza ha consolidato la propria statualità e abbracciato un’identità europea, i tentativi di Putin di invertire questo processo sono diventati sempre più estremi.

Le politiche intransigenti di Putin si sono spesso rivelate controproducenti, rafforzando la determinazione dell’Ucraina a rifiutare una riunione russa. Nel 2004, il suo tentativo di insediare un burattino del Cremlino come presidente dell’Ucraina ha scatenato la rivoluzione arancione pro-democrazia .

All’inizio degli anni 2020, era evidente che Putin era a corto di opzioni per impedire l’eclissi del dominio russo sull’Ucraina e la fine di un’era che risale al XVII secolo. Ciò aiuta a spiegare perché il dittatore russo scelse di scatenare il più grande conflitto europeo dalla Seconda Guerra Mondiale.

L’invasione su vasta scala della Russia il 24 febbraio 2022 è stata, per molti versi, un atto di disperazione che rifletteva il crescente panico all’interno del Cremlino per l’imminente perdita dell’Ucraina. Per Putin e molti altri membri dell’élite russa, la storica svolta dell’Ucraina indipendente verso l’Europa ha riportato alla mente ricordi dolorosi della ritirata sovietica dall’Europa orientale negli ultimi anni della Guerra Fredda. Mentre la caduta del muro di Berlino ha portato alla disintegrazione dell’Unione Sovietica, molti hanno visto l’uscita dell’Ucraina dall’orbita del Cremlino come un potenziale catalizzatore per una nuova fase della ritirata imperiale della Russia.

Putin sostiene da tempo che l’Ucraina è storicamente illegittima ed è noto per insistere che gli ucraini siano in realtà russi (“un solo popolo”). Dall’inizio dell’invasione su vasta scala, la sua retorica nei confronti dell’Ucraina è diventata ancora più apertamente genocida. Putin ha dichiarato che intere province ucraine sono “terre storicamente russe”. Ha liquidato l’Ucraina come uno stato artificiale che deve la sua esistenza ai complotti anti-russi e agli errori bolscevichi. In un episodio particolarmente rivelatore all’inizio del 2023, ha esaminato una mappa dell’Europa orientale del XVII secolo prima di commentare: “Nessuna Ucraina è mai esistita nella storia dell’umanità”.

Come i macellai sovietici di Stalin quasi un secolo prima, le truppe di Putin hanno sistematicamente dato la caccia ai patrioti e ai leader della comunità ucraini. In ogni regione dell’Ucraina caduta sotto l’occupazione russa, è emerso lo stesso modello di arresti di massa contro politici locali, giornalisti, attivisti e veterani militari. Decine di migliaia di civili ucraini sono stati torturati o giustiziati sommariamente.

Altri milioni sono stati sottoposti a deportazione forzata, tra cui un gran numero di bambini che sono stati separati dai genitori ed esposti all’indottrinamento anti-ucraino. Nelle aree sotto il controllo del Cremlino, la restante popolazione deve affrontare crescenti pressioni per accettare la cittadinanza russa. Nel frattempo, le amministrazioni occupanti stanno rimuovendo metodicamente tutti i simboli dello Stato ucraino e le tracce dell’identità ucraina. L’esercito russo in Ucraina è probabilmente colpevole di aver commesso tutti e cinque gli atti di genocidio definiti dalla Convenzione sul genocidio delle Nazioni Unite del 1948.

Coloro che attualmente chiedono un cessate il fuoco in Ucraina devono tenere conto della natura genocida dell’invasione russa. Putin ha chiarito perfettamente che intende cancellare l’Ucraina dalla mappa dell’Europa. Considera l’esistenza stessa dell’Ucraina una minaccia intollerabile per la stessa Russia ed è pronto a pagare quasi ogni prezzo per eliminare questa minaccia estinguendo lo stato ucraino. La sua posizione intransigente è del tutto in linea con secoli di politica imperiale russa.

Putin ha dimostrato la sua volontà di sacrificare la posizione internazionale della Russia, insieme alla vita di centinaia di migliaia di soldati russi, per perseguire i suoi obiettivi messianici. È pericolosamente disonesto suggerire che si possa accontentarlo con la porzione relativamente piccola dell’Ucraina attualmente occupata dalla Russia. In realtà, Putin utilizzerebbe qualsiasi pausa nelle ostilità per riarmarsi e riorganizzarsi prima di lanciare la fase successiva della sua campagna criminale per distruggere l’Ucraina.

Ignorare questo programma imperiale non lo farà scomparire. È invece tempo di riconoscere che l’invasione odierna non è una guerra convenzionale con obiettivi politici limitati; è un tentativo di completare il genocidio incompiuto di Stalin della nazione ucraina, e non finirà finché la Russia non sarà sconfitta.

Paolo Grod, Presidente del Congresso mondiale ucraino