Gaza. Hamas libera 13 ostaggi (anche bambini da 4 a 10 anni) in cambio di 39 detenuti palestinesi, tutti minorenni

AgenPress – Diciotto ostaggi sono stati consegnati da Hamas alla Croce Rossa: 14 sono israeliani, tra cui 9 bambini, e 4 thailandesi. Lo riferisce la tv israeliana Canale 13.

L’Idf conferma che 14 ostaggi israeliani e 3 thailandesi sono nelle mani della Croce Rossa. Una fonte della sicurezza al valico di Rafah e una fonte della Mezzaluna Rossa hanno detto che saranno trasferiti dalla sicurezza egiziana, per essere consegnati alla parte israeliana, al valico di Kerem Shalom. Saranno poi trasferiti in aereo ad una base israeliana e in poi in ospedale.

Fonti di Hamas, delle Brigate al Qassam, ed egiziane hanno poi precisato che gli ostaggi sono 13 israeliani, 3 thailandesi e un russo. Sono intanto cominciate – secondo l’emittente statale egiziana al Qahera – le procedure per la consegna degli ostaggi alla parte israeliana nell’area di Karni, più vicina di Kerem Shalom, a causa delle condizioni di salute di alcuni di loro.

L’Autorità Palestinese per gli Affari dei Prigionieri e degli Ex-Detenuti ha annunciato i nomi dei 39 detenuti del terzo gruppo che sarà rilasciato oggi come parte dello scambio con gli ostaggi israeliani, sottolineando che sono tutti minorenni, la maggior parte provenienti da Gerusalemme.

Gli ostaggi liberati da Hamas si trovano ora in Israele e l’ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha pubblicato un elenco completo dei loro nomi. Sono:

Avigail Idan (4 anni)

Elma Avraham (84 anni)

Adrienne Aviva Seigel (62 anni)

Roni Krivoi (25 anni)

La famiglia Brodutch:

Hagar Brodutch (40 anni)

Ofri Brodutch (10 anni)

Yuval Brodutch (8 anni)

Oria Brodutch (4 anni)

La famiglia Almog-Goldstein:

Chen Almog-Goldstein (48 anni)

Agam Almog-Goldstein (17 anni)

Gal Almog-Goldstein (11 anni)

Tal Almog-Goldstein (8 anni)

La famiglia Elyakim :

Daphna Elyakim (15 anni)

Ella Elyakim (8 anni)

Gli ostaggi liberati oggi da Hamas ”sono in buone condizioni”, ha detto Eli Bin, il direttore del Magen David Adom, corrispondente israeliano della Croce rossa. ”Sono adesso diretti da Gaza verso il confine con l’Egitto” ha aggiunto, dopo aver ricevuto un primo aggiornamento dalla Croce Rossa.

Avigail Idan aveva solo tre anni quando è stata in ostaggio da casa sua, dove i suoi genitori furono attaccati e uccisi dagli uomini armati di Hamas.

La vicina famiglia Brodutch ha trovato Avigail spaventata e l’ha accolta in casa, ma lei e altri membri della famiglia sono stati successivamente rapiti da Hamas.