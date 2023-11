Tik Tok rimuove la lettera di bin Laden. “Non è virale”. Contenuti antisemitici. Stato Israele è crimine da cancellare

AgenPress – “I contenuti promossi da questa lettera violano chiaramente le nostre regole, che vietano il supporto a ogni forma di terrorismo. Stiamo rimuovendo proattivamente e con decisione questi contenuti e indagando su come siano arrivati sulla nostra piattaforma. Il numero di video su TikTok è esiguo e le notizie riguardo al fatto che si tratti di una tendenza sulla piattaforma sono inesatte. Questo non riguarda unicamente TikTok, è apparsa su diverse piattaforme e media”. Lo dichiara un portavoce di Tik tok in merito alla diffusione della lettera di Osama Bin Laden sui social morto il 2 maggio 2011, in cui cercava di giustificare gli attentati dell’11 settembre 2001.

Nella lettera vengono elencate le motivazioni dietro agli attacchi dell’11 settembre. Non solo, critica anche il sostegno degli Stati Uniti a Israele, e accusa gli americani di finanziare “l’oppressione” dei palestinesi. La lettera è piena anche di commenti antisemiti. Nella lettera bin Laden definiva la creazione dello Stato di Israele un “crimine che deve essere cancellato”.

La lettera, nel contesto del conflitto in Medio Oriente a seguito dell’attacco di Hamas a Israele lo scorso 7 ottobre, era diventata virale suoi social. La lettera negli ultimi giorni era stata al centro di un dibattito soprattutto tra i giovani statunitensi in alcuni video diffusi su TikTok che sono stati condivisi milioni di volte. Gli utenti hanno utilizzato le parole del fondatore di Al Qaeda per lanciare un dibattito sulla politica estera americana in Medio Oriente.

Il quotidiano britannico Guardian ha rimosso dal suo sito web in concomitanza col nuovo sanguinoso conflitto tra Israele e Hamas in corso in Medio Oriente. “La trascrizione pubblicata sul nostro sito web è stata ampiamente condivisa sui social media senza il contesto completo. Pertanto abbiamo deciso di rimuoverla e indirizzare i lettori all’articolo che la contestualizzava”, ha affermato il giornale dopo aver eliminato il testo finito sotto accusa. A far discutere è l’affermazione secondo cui gli Stati Uniti furono attaccati l’11 settembre 2001 con gli attentati di Al Qaeda a causa del loro sostegno a Israele. La Casa Bianca ha criticato aspramente il fenomeno online e TikTok ha affermato che sta adottando misure per rimuovere i post che contengono riferimenti alla lettera.

“Non c’è mai una giustificazione per diffondere le bugie ripugnanti, malefiche e antisemite che il leader di al Qaida ha detto dopo aver commesso il peggior attacco terroristico della storia americana”, afferma il portavoce della Casa Bianca Andrew Bates.